Скандал з українськими дронами у Латвії: Сибіга розкрив причину зміни маршруту БпЛА

Російська РЕБ навмисно відхиляла українські дрони від цілей у РФ, повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

Голова українського МЗС / © Associated Press

Результати розслідування показали, що причиною інцидентів з українськими дронами в Латвії стали дії російської системи радіоелектронної боротьби, яка навмисно змінювала маршрут безпілотників, що прямували до цілей у Росії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про це у Х.

Він також розповів про нову розмову з головою МЗС Латвії Байбою Браже щодо українських дронів на території країни.

За його словами, розслідування довели, що це стало наслідком російської електронної війни, спрямованої на відхилення українських дронів від їхніх цілей у РФ.

Голова українського МЗС підкреслив, що Україна готова посилити співпрацю з країнами Балтії та Фінляндією, щоб запобігати подібним випадкам у майбутньому.

За словами міністра, до такої взаємодії можуть бути залучені й українські спеціалісти.

«Наша мета — забезпечити максимальну безпеку для Латвії, інших балтійських держав і Фінляндії», — наголосив він.

Сибіга додав, що це можливо як через ефективну протидію російській агресії та послаблення військової машини РФ, так і шляхом зміцнення захисту повітряного простору партнерів України.

Нагадаємо, днями прем’єрка Латвії Евіка Сіліня викликала міністра оборони через дрони в повітряному просторі країни.

У Латвії 8 травня тривали пошуки другого безпілотника, який напередодні порушив повітряний простір країни, залетівши з Росії.

