Скандал з витоком інформації в Німеччині, яку отримали російські пропагандисти: стали відомі важливі подробиці

Системи зв'язку відомства не були зламані, витік стався саме внаслідок приватної помилки.

В Німеччині стався витік розмови німецьких офіцерів. Сталося це, оскільки один з учасників дзвінка скористався мобільною мережею або безпровідною мережею готелю.

Про це пише російський BILD з посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

За його словами, системи зв'язку відомства не були зламані, витік стався саме внаслідок приватної помилки.

"Не всі учасники дотримувалися процедури безпечного підключення. За наявними даними, стався витік даних учасника в Сінгапурі. Цей офіцер підключився до секретної розмови Бундесвера через “відкрите з'єднання”, - сказав Борис Пісторіус.

Зазначимо, що у Сінгапурі 19 лютого перебував бригадний генерал Франк Грефе для відвідування авіаційної виставки. У опублікованій російською пропагандою телефонній розмові командувач ВПС Інго Герхарц та бригадний генерал Франк Грефе розмовляли із двома іншими офіцерами бундесверу.

Для дзвінка використовувалася не зашифрована лінія, а програмне забезпечення відеоконференцій Webex. Тривалість запису - 38 хвилин. Служба військової контррозвідки Німеччини проводить розслідування. Міністр ініціював попереднє дисциплінарне розслідування щодо учасників розмови.

Нагадаємо, що у Німеччині вимагають розслідувати витік інформації, яку отримали російські пропагандисти.

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