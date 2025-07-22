Скандал зі зрадою на концерті Coldplay несподівано приніс успіх компанії Astronomer

Обійми Енді Байрона та Крістін Кеббот на концерті гурту Coldplay / © dailymail.co.uk

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Неочікуваний поворот подій навколо керівництва IT-компанії Astronomer привернув до неї увагу світових ЗМІ. Після появи в Мережі відео, на якому гендиректор Енді Байрон ніжно обіймає HR-директорку Крістін Кеббот під час концерту гурту Coldplay, компанія опинилася в центрі публічного обговорення — і виграла від цього більше, ніж могла очікувати.

Про це пише видання UPI.

Відео із концерту Coldplay швидко стало вірусним, забезпечивши компанії Astronomer широке визнання. Про несподівані наслідки ситуації розповів співзасновник та в. о. гендиректора компанії Піт ДеДжой.

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«Події останніх кількох днів отримали такий рівень уваги ЗМІ, з яким стикаються небагато компаній, не кажучи вже про стартапи в нашому маленькому куточку світу даних та штучного інтелекту», — зазначив ДеДжой.

Хоча сама ситуація вийшла за межі звичних бізнес-новин і здавалася радше курйозною, вона принесла Astronomer несподівану впізнаваність. За словами тимчасового керівника, це був досвід, який важко було передбачити.

«Ця увага була незвичною та сюрреалістичною для нашої команди, і, хоча я ніколи б не хотів, щоб це сталося саме так, Astronomer тепер став загальновідомим ім’ям», — додав він.

Після того як Байрон залишив посаду CEO, керівництво компанією тимчасово перейшло до ДеДжоя. Він підкреслює, що пишається тим, чого вдалося досягти, і називає свою роботу в Astronomer справою всього професійного життя.

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Нагадаємо, під час недавнього виступу гурту Coldplay на стадіоні «Жиллетт» у Бостоні стався несподіваний момент: фронтмен Кріс Мартін раптово звернув увагу на одну з пар у залі, націливши на них так звану «камеру поцілунків». Ролик стрімко став вірусним, адже камера зафіксувала обійми топменеджера Astronomer Енді Байрона та HR-директорки Крістін Кеббот. Обоє виявилися одруженими з іншими людьми.