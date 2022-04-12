Скандальна Хресна хода у Римі: Ватикан хоче "примирити" українців та росіян

У Ватикані вирішили, що хрест символічно понесуть українка та росіянка. Така ідея обурила багатьох українців.

Цього тижня у римо-католиків світу триває страсний тиждень. У Страсну п’ятницю, 15 квітня, у Риму відбудеться традиційна хресна хода. Хрест символічно понесуть в руках українка та росіянка, які переїхали до Італії два десятиліття тому.

Про це пише Vatican News.

"Хрест триматимуть сім’ї українки та росіянки, що разом працюють у госпісі. Ірина та Альбіна прибули до Італії два десятиліття тому, а сьогодні працюють у відділенні паліативної опіки", — йдеться в повідомленні.

Учасниці ходи в інтерв’ю італійським ЗМІ начебто озвучують тези про "братні народи". Про це пише у соцмережах керівниця Магістерської програми з медіакомунікацій УКУ Олена Кулигіна.

"Це дві братські країни, і я вірю, що в найближчому майбутньому дружба і любов між цими двома народами будуть продемонстровані ще не раз. Я вірю, що найближчим часом, як і ми з Іриною, Росія та Україна теж навчаться жити в мирі, підтримувати один одного. Жити однією сім’єю", — наводить слова росіянки Альбіни Олена Кулигіна.

Своєю чергою українка Ірина заявила: "Ми сподіваємося, що мир може повернутися і, перш за все, мир між нашими народами. Цей конфлікт не хотів народ. Ми брати. Ми два близьких народи, у яких багато спільного. Те, що ми бачимо, — це величезне насильство. У нас багато спільного: сім’я, дружба. Багато відносин, які об’єднують наші народи. Ця війна руйнує те, що наші народи побудували. Я не думаю, що ця війна зруйнує всі стосунки. Між нами занадто міцні узи".

Посол України у Ватикані Андрій Юраш вже відреагував на таку ініціативу Святого Престолу.

"Посольство України у Ватикані розуміє та поділяє загальну стурбованість в Україні і багатьох інших спільнот щодо ідеї зібрати разом українських та російських жінок, щоб нести Хрест під час п’ятничної Хресної дороги у Колізеї. Зараз ми працюємо над питанням, намагаючись пояснити труднощі реалізації цього та можливі наслідки", — зазначив дипломат.

Очільник УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук) вважає що такий сценарій Хресної дороги, де об'єднують Україну і Росію, ображає українців.

"Вважаю таку ідею невчасною, двозначною та такою, що не враховує контекст військової агресії росії проти України. Для греко-католиків України тексти і жести цієї Хресної дороги є незрозумілими, а навіть образливими, особливо в контексті очікуваного другого, ще більш кривавого наступу російських військ на наші міста і села. Знаю, що і наші брати римо-католики поділяють ці думки та переживання", — сказав Святослав.

За його словами, жести примирення між росіянами та українцями будуть можливими лише тоді, коли закінчиться війна та винні у злочинах проти людяності будуть справедливо засуджені.

Раніше Папа Римський закликав до великоднього перемир'я в Україні.

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