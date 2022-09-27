Скандальна пара розлучилася: британець, який покинув сім’ю заради українки, знову став самотнім

Через чотири з половиною місяці спільного життя 30-річний Тоні Гарнетт розірвав стосунки із 22-річною Софією Каркадим, яка втекла від війни до Великої Британії.

Своє рішення розлучитися з українкою, з якою британець намагався почати спільне життя після того, як покинув свою колишню партнерку та двох дітей, він пояснив її "нераціональною поведінкою".

Про це Тоні Гарнетт повідомив у коментарі виданню MailOnline.

За його словами, 22-річна Софія Каркадим не вміє вживати алкоголь, а також пошкодила ножем стіну в їхньому орендованому будинку. Через цей інцидент, який трапився під час святкування його 30-річчя, британець навіть викликав поліцію.

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“Я більше не можу терпіти її образи чи гнів. Я залишив Лорну [колишню партнерку] і своїх двох дітей заради неї, і доклав усіх зусиль, щоб допомогти їй зберегти нас разом”, - сказав Гарнетт.

Британець визнав, що зробив помилку, вступивши в стосунки з Софією, і зауважив, що у неї, можливо, посттравматичний розлад через війну.

Фото: dailymail.co.uk

“Я сподіваюся, що вона знайде безпечне місце для життя і буде в щасливішому місці. Але вона не для мене”, - сказав він у коментарі.

Він також зауважив, що після розриву Софія надсилала йому низку повідомлень, в яких говорила, що любить його і благала про примирення.

Однак Гарнетт не хоче повертатися до спільного життя з українкою, сказавши, що вже давав їй “шанс за шансом”.

Нагадаємо, раніше Тоні Гарнетт заявляв, що хоче переїхати до України, планує одружитися із Софією та допомагати українцям, які постраждали від війни з Росією.

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