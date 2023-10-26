Скандальна заява республіканців: у Сенаті США хочуть відокремити допомогу Україні та Ізраїлю

Сенатори-республіканці пропонують наразі виділити лише 14 мільярдів доларів на допомогу Ізраїлю.
Сенатори від Республіканської партії представили окремий законопроєкт, який передбачає надання допомоги Ізраїлю, але не Україні.
Про це пише The Wall Street Journal.
За інформацією видання, це демонструє конфлікт у Конгресі через спільний пакет допомоги двом країнам на 106 мільярдів доларів, запропонований адміністрацією президента США.
Сенатори стверджують, що відокремлення допомоги Ізраїлю запобіжить тому, що прийняття законопроєкту “застрягне” у Палаті представників, де кількість республіканців, які виступають проти фінансування допомоги Україні, зростає, і зараз вони становлять понад половину конференції Республіканської партії.
“Мої колеги та я твердо переконані, що будь-яка допомога Ізраїлю не повинна використовуватися як важіль для надсилання десятків мільярдів доларів в Україну”, — сказав один з авторів законопроекту сенатор Роджер Маршалл.
Законопроєкт сенаторів від Республіканської партії, який називається Ізраїльським законом про додаткові асигнування 2023 року, передбачатиме допомогу в розмірі 14,3 мільярда доларів.
Це включає 10,6 мільярда доларів військової допомоги Ізраїлю через Міністерство оборони, включаючи системи “Залізний купол” і “Залізний промінь”, а також кошти для поповнення запасів американської зброї, надісланої до Ізраїлю, 3,5 мільярда доларів у вигляді грантів на продаж військової техніки за кордоном і 200 мільйонів доларів на допомогу в зміцненні безпеки для Посольства та персоналу США в Ізраїлі та евакуації громадян США в регіоні.
Запропонований рівень фінансування для Ізраїлю подібний до 14 мільярдів доларів, які запитує для Ізраїлю адміністрація Байдена. Але адміністрація поклала ці гроші в ширший пакет, який також включав 61 мільярд доларів для України, близько 9 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу на обох театрах конфлікту, близько 2 мільярдів доларів на безпекову допомогу в Індійсько-Тихоокеанському регіоні та 14 мільярдів доларів на безпеку кордону.
Нагадаємо, республіканець із Луїзіани Майк Джонсон став новим спікером Палати представників у Конгресі США. Його вважають одним з найбільш відданих прихильників колишнього президента США Дональда Трампа.
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