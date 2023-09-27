Скандальне відео з сином Кадирова: аналітикиня пояснила, чому і для чого воно "спливло"

Відео, на якому син Кадирова б’є ув’язненого, — своєрідна інформаційна спецоперація. Подія сталася набагато раніше, але її опублікували тільки зараз. Мета — отримати певну інформаційну хвилю з цього приводу, щоб відволікти від стану здоров’я Кадирова і розмов про те, живий він чи мертвий.

Таку думку в ефірі телеканалу FREEДОМ висловила російська політична аналітикиня Ольга Курносова.

Кого зроблять винним?

За її словами, це свідчить про те, що в Чечні не діють закони Російської Федерації. Водночас, Кадиров нічого не робить без дозволу Кремля.

“Скандал великий і хтось точно має бути покараний. На мій погляд, знайдуть якусь людину, яка за цю справу відповідає у СІЗО Чечні, де сидить Журавель і скажуть, що він порушив посадові обов’язки, пустивши не лише сина, а й Кадирова. Ну, догану оголосять і скажуть, щоби так не робив більше”, — сказала Курносова.

“Кадиров зручний для Путіна”

“Для Путіна Кадиров дуже зручний. Представляючи таких людей, як Кадиров і Пригожин, страшнішими людожерами, на їхньому тлі Путін виглядає більш-менш”, — розповіла аналітикиня.

“Путін показує, що він нібито є законослухняним, він каже, що якщо мене не буде, то хто може очолити Росію? Подивіться на цього “страшного Кадирова”. Він же готовий людей прямо тут вбивати… Тому у Чечні творяться страшні речі”, — зазначила Курносова.

Росіяни не хочуть голосувати за Путіна, додала аналітикиня, тому в РФ і вибудовують інформаційну картинку так, щоб у населення таке бажання з’явилося.

“При цьому Кадиров не робить нічого, щоб йому не дозволяв Кремль”, — резюмувала вона.

Справа Микити Журавля

19-річного уродженця України Микиту Журавля затримали у травні 2023 року. Росіяни звинувачують його в тому, що він начебто "за винагороду від українських спецслужб" спалив Коран на тлі Соборної мечеті у Волгограді.

Фото: Фото з відкритих джерел

Проти хлопця порушили кримінальну справу "про образу почуттів вірян". Потім його передали до Чечні.

16 серпня так звана "уповноважена з прав людини РФ" Тетяна Москалькова розповіла, що Журавель поскаржився на те, що в СІЗО Грозного його побив син голови Чечні Адам Кадиров. Після цього російські правозахисники просили перевести Журавля з Чечні до служби іншого регіону.

"Власне, це виклик усій правовій системі Росії. В конкретному регіоні показали, що вони можуть скоювати злочини і їм за це нічого не буде", – заявила член "Ради з прав людини" при Путіні Єва Меркачова.

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