Скандальні мемуари Столтенберга: ексгенсек НАТО був готовий віддати Путіну країни Балтії у 2021-му

Baltic Sentinel розкрило сенсаційні деталі мемуарів ексглави НАТО / © Associated Press

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своїх мемуарах розповів деталі таємних переговорів із росією. Як виявилося, у 2021 році він був всерйоз готовий обговорювати з Путіним виведення військ Альянсу зі Східної Європи та створення «буферної зони» у країнах Балтії.

Про це пише латвійське видання Baltic Sentinel.

У виданні зауважують, що мемуари Столтенберга також демонструють прихильне ставлення норвезької еліти до діалогу з Росією. Єнс Столтенберг неодноразово наголошував, що його батько — Торвальд Столтенберг, який обіймав посади міністра закордонних справ Норвегії, міністра оборони, посла в ООН, а під час Холодної війни був одним із найвідоміших архітекторів зовнішньої політики країни — закликав до підтримки діалогу з Росією.

Столтенберг згадує особисту зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим восени 2021 року. Він визнає, що запропонував Лаврову обговорити на засіданні Ради НАТО-Росія ідею Росії щодо створення буферної зони в прикордонних районах та виведення військ НАТО на їхні позиції до 1997 року, так як цього вимагав Путін.

Короткі розмови з естонськими дипломатами підтверджують, що Столтенберг справді намагався порушити це питання за спинами східних кордонів НАТО.

Польща та країни Балтії категорично заперечували проти таких поступок.

Сказати «ні» Зеленському

У перші місяці повномасштабної агресії Єнс Столтенберг не підтримав прохань Зеленського. У книзі він з певною рішучістю описує, як твердо він сказав «ні» Зеленському в скрутну хвилину, коли український президент попросив НАТО про допомогу в протиповітряній обороні і закрити небо над Україною.

Мемуари Столтенберга підтверджують, що на Заході багато хто на початку війни припускав, що Київ швидко впаде. Однак, за словами Столтенберга, до 24 березня 2022 року лідерам НАТО, які зібралися в Брюсселі, вже було зрозуміло, що Росія не досягне швидкої перемоги.

Нагадаємо, що недавно Столтенгберг запевнив, що Росія наразі не загрожує країнам НАТО.