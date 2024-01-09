Скандальні таємниці табору мігрантів: чому у Британії жертв тортур переселяють до готелів — The Independent

Колишню авіабазу в Ессексі називають “відкритим табором для ув'язнених”, де доведені до відчаю мігранти намагаються накласти на себе руки.

На колишній авіабазі в британському Ессексі діє табір для мігрантів. Деякі мешканці табору намагалися покінчити життя самогубством, оголошували голодування та намагалися підпалити себе, згідно зі свідченнями шукачів притулку.

Про це повідомляє видання The Independent.

Мігрантів, яких розмістили на базі RAF Wethersfield, тихо відправили до готелів після того, як Міністерство внутрішніх справ визнало, що це непридатне місце для їхнього проживання.

“Відкритий табір для увʼязнених”

Колишню авіабазу в Ессексі називають “відкритим табором для ув'язнених”, де доведені до відчаю мігранти намагаються накласти на себе руки, оголошують голодування і намагаються підпалити себе, згідно зі свідченнями шукачів притулку, які перебувають там. Це також є предметом судового позову, ініційованого благодійною організацією для біженців “Care4Calais”.

Наприкінці минулого року Клеверлі заявив, що намагатиметься закрити сайт, розташований у його виборчому окрузі, “якнайшвидше”.

Колишня міністерка внутрішніх справ Пріті Патель також назвала цей об'єкт непридатним для використання за призначенням і таким, що не має “жодної інфраструктури, жодних зручностей” поблизу. Вона також звинуватила уряд у “секретності” та “ухилянні від відповіді” щодо того, як довго Уетерсфілд буде використовуватися.

Виселення з табору

Нові дані, оприлюднені лише у відповідь на запит про свободу інформації, показують, що 90 шукачів притулку були виселені з табору з моменту введення його в експлуатацію в липні 2023 року. За даними, що охоплюють період до кінця листопада минулого року, туди було відправлено близько 676 шукачів притулку з моменту його відкриття.

За даними Міністерства внутрішніх справ, ті, кого виселили, були підозрюваними жертвами сучасного рабства, заявляли про торгівлю людьми або мали складні медичні потреби, які не могли бути задоволені на місці. Інші стверджували, що були жертвами катувань, або казали, що вони були дітьми.

Справжня кількість тих, хто покинув табір, ймовірно, вища, оскільки дані стосуються лише кінця листопада, а благодійні організації стверджують, що з того часу виїхати допомогли більшій кількості людей.

Старший торі сер Едвард Лі, який проводив кампанію проти використання бази RAF у своєму виборчому окрузі Гейнсборо, сказав The Independent, що останні цифри свідчать про те, що настав час для переосмислення.

“Розміщення нелегальних мігрантів на військових базах просто не працює, — сказав колишній міністр. — Існує так багато проблем зі старими будівлями, які потребують модернізації, причому за величезні кошти. Це не те, для чого потрібні наші бази”.

Тіньовий міністр імміграції Стівен Кіннок сказав: “Міністр внутрішніх справ вже заявляв про непридатність цих приміщень, але його відомство все одно продовжує використовувати їх для вразливих людей. Це лицемірство і хаос відображає жалюгідний стан зруйнованої торі системи надання притулку”.

Ризик для здоровʼя?

Представник ліберально-демократичного міністерства внутрішніх справ Алістер Кармайкл, член парламенту, заявив, що “неприйнятно, коли хтось утримується в умовах, які становлять ризик для його здоров'я”. Він додав: “Особливо гротескним є те, що вразливим жертвам сучасного рабства буде дозволено жити там, навіть після того, як сам колишній міністр закордонних справ висловив занепокоєння”.

Депутат від торі Грем Батленд, голова районної ради Брейнтрі, заявив, що Уетерсфілд є “непридатним місцем для розміщення великої кількості шукачів притулку”. Він послався на брак можливостей у місцевих служб, ізольоване розташування та вплив, який це може мати на місцеву громаду.

Юристи благодійної організації “Care4Calais”, що опікується біженцями, розпочали судовий процес проти уряду з приводу використання цієї ділянки, яка, на їхню думку, є фактичним центром утримання під вартою і не придатна для довгострокового розміщення біженців. Шукачі притулку перебувають у таборі, за винятком виділених автобусних поїздок, а база має лише один вхід і вихід, який виходить на сільську дорогу.

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Історії катувань

Одного з їхніх клієнтів, 19-річного Йонаса, відправили на авіабазу, незважаючи на те, що він детально описав історію катувань. Шукач притулку з Еритреї, він розповів, що його захопили в Лівії, утримували на переповненому складі разом з 250 іншими людьми і били.

Потім його відправили на колишню базу Королівських військово-повітряних сил відразу після прибуття до Великої Британії на початку липня минулого року, і він пробув там три місяці.

Він зміг оскаржити своє переведення до Уетерсфілду на підставі того, що воно було неприйнятним. Його позов був задоволений, і зараз його перевели до готелю. Він сказав: “Мене утримували під вартою і катували протягом семи місяців у Лівії. Я приїхав до Великої Британії в пошуках безпечного майбутнього, а коли приїхав, уряд відправив мене до табору для ув'язнених. Це було так далеко, що нікуди не можна було дістатися. Нас тримали за парканами. Ми не могли вийти. Я не знаю, чому мене, людину, яка пережила катування, взагалі туди відправили”.

Минулого місяця благодійна організація “Фонд Хелен Бамбер” оприлюднила звіт, згідно з яким у цьому місці утримувалися діти, жертви катувань і торгівлі людьми, а також люди з важкими психічними захворюваннями, незважаючи на те, що урядові інструкції чітко вказували, що ці групи не повинні там перебувати.

Лікарі організації, члени якої опитували мешканців Уетерсфілду, виявили, що у деяких з них загострюються симптоми ПТСР, а у всіх спостерігається клінічна депресія.

Правозахисна організація Humans for Rights Network повідомила, що до центру помістили 11 дітей, з якими помилково поводилися як з дорослими.

Станом на жовтень минулого року основними країнами походження мігрантів, які утримувалися у Уетерсфілді, були Афганістан (29%), Іран (20%) та Еритрея (16%). Один з чоловіків, з яким було проведено інтерв'ю для звіту Хелен Бамбер, розповів, що намагався покінчити життя самогубством через умови утримання в таборі, додавши, що група з шести-семи осіб намагалася підпалити себе на знак протесту.

Що відомо про табір

Минулого року Клеверлі заявив, що табір у Ветерсфілді “не підходить для розміщення притулку”, додавши, що віддалена база має обмежений доступ до транспортної інфраструктури. Він додав: “Я продовжуватиму активно боротися з нелегальною міграцією, щоб ми могли закрити центр притулку якнайшвидше”.

Про плани використання цього місця оголосив тодішній міністр імміграції Роберт Дженрік у березні 2023 року, а Суелла Браверман скористалася рідкісною декларацією про “надзвичайний стан”, щоб обійти звичайний дозвіл на планування, необхідний для використання військової бази.

Медді Гарріс з мережі “Люди за права” описала “дуже послідовний негативний досвід чоловіків, які переїхали до Уетерсфілду”. Вона також висловила занепокоєння з приводу того, чи знає Міністерство внутрішніх справ, хто перебуває у Ветерсфілді, оскільки один з шукачів притулку нещодавно повідомив їй, що персонал не має жодних записів про перебування одного з мешканців на базі.

Стів Сміт, генеральний директор “Care4Calais”, сказав, що переведення деяких мешканців з Уетерсфілду ”демонструє системне ігнорування Міністерством внутрішніх справ власної політики розміщення”.

“Політика чітка — ніхто, хто пережив тортури, торгівлю людьми або сучасне рабство, не повинен бути відправлений до табору Уетерсфілд. Те, що людей, які пережили такі жахи, регулярно відправляють [туди], шокує”, — зазначив він.

Також Сміт сказав, що очевидно, що “уряд не має ефективного процесу перевірки перед тим, як відправляти шукачів притулку до Уетерсфілду”.

Про це заявив речник Міністерства внутрішніх справ: “Ми продовжуємо виконувати наші юридичні зобов'язання і надавати житло шукачам притулку, які в іншому випадку залишилися б без даху над головою. Надане житло відповідає всім житловим стандартам, а також стандартам охорони здоров'я та безпеки. Якщо виявиться, що шукачі притулку більше не підходять для проживання в цьому місці, вони будуть переведені в інше житло”.

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