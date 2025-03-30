Скандальні витівки Трампа: дивні рішення та гучні заяви, які шокували світ

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Дональд Трамп не раз шокував світ своїми різкими указами та рішеннями, а також гучними промовами та заявами. До прикладу, він обіцяв закінчити російсько-українську війну за 24 години, купити Гренландію та зробити Канаду 51-штатом США. Деякі експерти вже кажуть, що Трамп підірвав світовий порядок.

Отже, що скандального наговорив Трамп — дивіться в ексклюзиві TSN.ua

Гучні укази Трампа

Текст: 20 січня 2025 року Дональд Трамп вдруге стає президентом Сполучених Штатів. Свою другу інавгураційну промову він почав із заяви, що «золотий вік Америки починається просто зараз». Він пообіцяв «ввести тарифи та податки на іноземні країни, щоб збагатити своїх громадян». І за перші 10 днів президентства встиг підписати рекордну кількість указів у сучасній історії США.

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Трамп поновив військовослужбовців, яких звільнили зі Збройних сил через відмову від вакцинації проти COVID-19 / © Getty Images

У CNN підрахували, що більшість з цих документів стосуються федерального уряду і питань імміграції. Зокрема, Трамп наказав закрити південний кордон, оголосив там надзвичайну ситуацію, а його адміністрація призупинила програми в’їзду в країну іммігрантів, включно з українцями. Низка указів Трампа стосувалась оборонної сфери та армії. Серед іншого президент наказав створити у США систему ППО на зразок ізраїльського «Залізного купола«.

Крім того, Трамп поновив військовослужбовців, яких звільнили зі Збройних сил через відмову від вакцинації проти COVID-19, а також підписав указ, який забороняє служити в армії трансгендерним особам. Декілька указів Трампа стосуються тимчасової зупинки фінансової допомоги — як внутрішньої, так і зовнішньої.

Вже 20 січня президент США призупинив всі програми міжнародних грантів на 90 днів, що фінансувалися через Агентство федерального уряду USAID. Це рішення тимчасово зупинило всі проєкти агентства і в Україні. Йдеться зокрема про енергетичні, соціальні, медичні та освітні програми, допомогу ветеранам, культурні та медіа проєкти. Додам, що після початку повномасштабного вторгнення USAID надала 2,6 мільярда доларів на гуманітарну допомогу Україні, 5 мільярдів доларів на розвиток та ще 30 мільярдів доларів як пряму бюджетну підтримку.

28 січня Білий дім зупинив і внутрішні федеральні гранти та позики. Крім того, 20 січня Трамп підписав указ про смертн у кару — це рух у бік відновлення цього виду покарання на федеральному рівні. Нагадаю, його призупинили у 2021-му. В указі Трамп доручив генпрокурору «вжити необхідних і законних заходів», щоб забезпечити Штати достатньою кількістю смертельних ін’єкційних препаратів для виконання смертних вироків. А ще Трамп вивів Сполучені Штати з Всесвітньої організації охорони здоров’я та Паризької кліматичної угоди. А також підписав указ, що розпочав процес ліквідації Міністерства освіти США. Це було однією з його передвиборчих обіцянок. Лідер США неодноразово виступав за ліквідацію цього відомства, називаючи його «великим шахрайством». Ще під час свого першого президентського терміну він пропонував його закрити, але Конгрес не підтримав цю ініціативу. Трамп зазначив, що рішення про ліквідацію Міносвіти готувалось 45 років. За його словами, США витрачають на освітню сферу більше грошей, ніж будь-яка інша країна у світі, водночас американські школярі цитую: «стоять у кінці списку за успішністю».

Окрім того, Трамп наказав прибрати з Овального кабінету культовий стіл після того, як 4-річний син Ілона Маска витер об нього шмарклі у прямому ефірі.

Стіл, за яким раніше працювали президенти Джон Кеннеді, Джиммі Картер, Білл Клінтон, Барак Обама і Джо Байден тимчасово замінили. Навіть не знаємо, як це коментувати.

Адміністрація Трампа також скасувала рішення штату Нью-Йорк щодо плану впровадження плати за в’їзд до центру міста власним транспортом. Сам глава держави відреагував на це словами «Мангеттен та весь Нью-Йорк врятовані. Нехай живе король!» Після цього офіційний акаунт Білого дому процитував Трампа та додав колаж, на якому усміхнений президент зображений з короною на голові.

Трамп та російсько-українська війна / © Associated Press

Трамп та російсько-українська війна

Президент США зробив чимало гучних заяв щодо України та повномасштабної війни, яку вже 3 роки веде Росія. У своїх виступах протягом багатьох останніх місяців рефреном звучить теза Трампа про те, що за його президентства Росія ніколи б не зважилася на вторгнення в Україну. Щоправда, історія свідчить про інше. «Московія», з самого початку свого створення як імперія, вела політику, спрямовану на підкорення і знищення незалежності України.

Президент США зробив чимало гучних заяв щодо України та повномасштабної війни / © Getty Images

Торговельна війна Трампа

Ще до інавгурації, 6 січня, Трамп, посилаючись на мову імперської експансії, стверджував у дописі в соціальних мережах, що «багатьом людям у Канаді хотілось би бути 51-м штатом». А згодом опублікував дві карти США з приєднаною Канадою. Після цього він кілька разів запропонував Канаді стати 51-м штатом, інакше без субсидій Сполучених Штатів, Канада нібито перестане існувати як життєздатна країна. 4 березня Дональд Трамп запровадив 25-відсоткові тарифи, які вже прозвали драконівськими, на більшу частину канадського і мексиканського імпорту. Однак, згодом він призупинив їх дію, до 2 квітня, дати, з якої Трамп пригрозив запровадити тарифи проти всіх торговельних партнерів США.

У відповідь попередній канадський прем’єр Джастін Трюдо оголосив про запровадження 25% тарифів щодо американських товарів на суму 155 млрд доларів, а канадська провінція Онтаріо оголосила свою відплату за тарифи, щоб Америка «відчула біль». «Американці хочуть наших ресурсів, нашої води, нашої землі, нашої країни. Америка — це не Канада. І Канада ніколи, ніколи не буде частиною Америки в будь-якому вигляді чи формі. Ми не просили про цю боротьбу, але канадці завжди готові, коли хтось інший кидає рукавичку», — сказав новий прем’єр-міністр Канади Марк Карні у своїй першій промові на посаді лідера лібералів. Здається, що одні з найбільш гармонійних і стратегічно важливих відносин між багатими західними країнами радикально змінилися. 18 лютого президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження 25% мита на імпорт сталі та алюмінію, включно з постачаннями з ЄС.

Це рішення викликало критику з боку Брюсселя, який готується захищати європейські економічні інтереси. Однак, Трамп залишається непохитним у своєму рішенні, підтверджуючи, що тарифи будуть введені вчасно, і навіть натякаючи на можливість подальшого перегляду угоди про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою. Що ще більш вражаюче, нещодавнє опитування показало, що 51 відсоток канадців зараз вважають США «ворожою» країною або «загрозою національним інтересам». Як попереджав Вінстон Черчілль: «Будівництво, можливо, буде повільним і трудомістким завданням років. Знищення може бути справою одного дня». Оскільки для відновлення дипломатичних зв’язків можуть знадобитися десятиліття, погрози Трампа анексією вже змінюють політичну культуру Північної Америки на довгострокову перспективу.

Трамп пообіцяв розбомбити Іран / © Associated Press

Як змінився світ за Трампа?

Видання CNN стверджує, що Трамп провів перший місяць свого другого терміну демонтажем глобальної системи, яку Сполучені Штати будували останні 80 років. Відмова Америки від своєї традиційної зовнішньої політики зумовлена ​​як одержимістю Трампа, так і ширшими геополітичними змінами.

Сполучені Штати залишаються найсильнішою державою у світі, але вони більше не мають сили, щоб змусити інших, наприклад Китай, жити за її правилами. Зараз у неї президент, який взагалі не має наміру дотримуватись жодних економічних, торгових і дипломатичних правил, пише видання. А видання BBC стверджує, що Трамп підірвав світовий порядок — і змусив європейських лідерів сваритися. Зазначається, що це найсерйозніша криза безпеки Заходу після закінчення Другої світової війни. На початку свого другого президентства він ніби обійняв російського президента Володимира Путіна, сказавши Росії, що Україні не нададуть членство в НАТО і що вона не повинна розраховувати на повернення території, яку втратила у війні. Білий дім Трампа заявив, що він більше не буде головним гарантом європейської безпеки, і що європейські країни повинні відповідати за свою власну оборону та платити за неї. Згідно з опитуванням французької компанії Institut Elabe, майже три чверті французів зараз вважають, що США не є союзником Франції.

Більшість у Британії та дуже значна більшість у Данії, обидві історично проамериканські країни, тепер також мають несприятливі погляди на Сполучені Штати. На початку березня, через три дні після невдалої зустрічі Володимира Зеленського з Трампом і Венсом у Білому домі, речник Кремля заявив, що «почалася фрагментація Заходу». Трамп, здається, поділяє з Путіним бажання світу, в якому великі держави, не обмежені міжнародно узгодженими законами, можуть вільно нав’язувати свою волю меншим, слабшим націям, як це традиційно робила Росія як у царській, так і в радянській імперіях. Це означало б повернення до системи «сфер інтересів», яка панувала протягом 40 років після Другої світової війни.

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Нагадаємо, раніше Трамп пообіцяв розбомбити Іран, якщо не буде укладено ядерну угоду. Він пригрозив Ірану «вторинними митами», які вже стали звичним способом тиску на уряди інших країн.

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