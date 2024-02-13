Скандальні заяви Трампа щодо НАТО розділили республіканців: подробиці

Заяви експрезидента та кандидата у президенти США Дональда Трампа про відмову від захисту союзників по НАТО викликала серед республіканців значні розбіжності.

Про це пише The Hill.

Республіканці намагалися применшити значення висловлювань Трампа, які занепокоїли генсека НАТО та країни-Альянсу.

"Це все сарказм. Йдеться про те, щоб вони (союзники по Альянсу) заплатили ціну. Ви знаєте, більшість з них цього не зробили", – сказав сенатор від республіканців Томмі Тубервіл. Це прозвучало у відповідь на те, що Трамп не "заохочуватиме" РФ робити "все, що вона захоче" з членами НАТО, які порушують зобов'язання щодо виділення 2 відсотків свого ВВП на оборонні витрати.

Натомість сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд заявив, що в жодному разі не згоден з тим, що Сполучені Штати мають відвернутися від своїх союзників.

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"Це, по-перше, ніколи не робилося раніше, і не повинно робитися. Очевидно, що кожен має виконувати свої зобов'язання, але говорити, що ми дозволимо вас вбити, якщо ви цього не зробите, – це неправильний шлях", – додав він.

Сенаторка від республіканців Джоні Ернст наголосила, що Сполучені Штати не повинні заохочувати противників подібними заявами.

"Очевидно, що європейці є нашими партнерами. Ми будемо продовжувати заохочувати їх робити внесок у НАТО та працювати краще", – вказала вона.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив вихідними, що заохочуватиме Росію атакувати “недоброчесних” союзників по НАТО, які, на його думку, витрачають надто мало коштів на оборону.

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