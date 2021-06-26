Скандальний Джуліан Ассанж планує одружитися у в'язниці Белмарш в Лондоні

Весіль у лондонській в'язниці категорії "А" не було 12 років.

Ув'язнений австралійський журналіст, засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж планує одружитися зі своєю коханою Стеллою Моріс у лондонській в'язниці строгого режиму Белмарш.

Про це Моріс повідомила в інтерв'ю dpa.

"Ми плануємо одружитися у в'язниці, бо ми заручені з 2016 року", - розповіла наречена Ассанжа, додавши, що обставини поки не дозволили їм реалізувати свої плани.

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Водночас дата реєстрації шлюбу поки невідома, оскільки організація весілля у в'язниці є "досить довгим бюрократичним процесом", який, однак, наречені вже почали.

"Це досить складно, - поділилася Моріс, зазначивши, що пандемія погіршила ситуацію. - Ми поговорили про це зі службою капеланів, і вони сказали, що не бачили весілля в Белмарші (...) 12 років".

Парі потрібна низка довідок зі своїх країн, зокрема про те, що вони раніше не перебували у шлюбі. Окрім того, віза Ассанжа закінчилася. Також невідомо, чи дозволять гостям відвідати церемонію під час пандемії COVID-19.

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Наречена, зі свого боку, висловила надію на те, що коли журналіст звільниться, вони влаштують "ще одне весільне торжество з друзями і сім'єю".

Ассанжа звинувачують у змові з колишнім аналітиком військової розвідки США Челсі Меннінгом і оприлюдненні секретних даних американського уряду щодо бойових дій союзних військ в Афганістані в 2010 році.

Його прихильники і організації, які виступають за свободу преси, розглядають Ассанжа як репортера-розслідувача, який виявив військові злочини.

Вашингтон висунув в цілому 18 звинувачень, стверджуючи, що журналіст піддав небезпеці життя американських інформаторів. Якщо Ассанжа визнають винним, він може бути засуджений до 175 років тюремного ув'язнення в США.

Британський суддя нещодавно відхилив запит США щодо екстрадиції Ассанжа для пред'явлення звинувачення в шпигунстві через побоювання щодо його здоров'я.

Нагадаємо, що Ассанж двічі встиг стати батьком, поки переховувався в еквадорському посольстві в Лондоні. У нього із Моріс двоє синів чотирьох і двох з половиною років.

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