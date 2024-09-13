Скандальний фільм "Росіяни на війні": Міжнародний кінофестиваль у Торонто скасував показ пропагандистської стрічки

Міжнародний кінофестиваль у Торонто скасував показ пропагандистського фільму "Росіяни на війні". Світ почув аргументи України, і це добре.

Про це написав голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Добре, що почули наші аргументи. Як публічні, так і в непублічній розмові"

Нагадаємо, генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко засудив організаторів Міжнародного кінофестивалю в Торонто за те, що на ньому було презентовано документальний фільм режисерки Анастасії Трофімової "Russians at war".

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