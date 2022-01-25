Скандальний голова Чечні Кадиров заявив, що на місці Путіна "давно б забрав Україну"

Скандальний голова Чечні Кадиров заявив, що на місці Путіна "давно б забрав Україну"

Кадиров вважає, що "росіяни та українці - це братні народи".

Скандальний голова російської Чечні Рамзан Кадиров заявив, що якби він був на місці Володимира Путіна, то "давно забрав би Україну, направив би війська туди і навів порядок". Окрім того, він вважає, що України як держави немає, нібито це "вигадана" країна.

Про це повідомляють росЗМІ.

"Ось зараз вигадали Україну. А що Росія має поступатися західним країнам, які за 9 тис. км між Україною та Америкою? Америка захищає інтереси України, а найближчий сусід – це Росія для України, це слов'янські народи...Я якби був замість президента, я давно забрав би Україну, направив би туди війська, навів би порядок. Якщо божевільні, продажні люди стоять на чолі держави і через це держава загрожує безпеці нашої держави, то ми повинні мовчати, чи що?", – цинічно висловився Кадиров.

У Кремлі відреагували на такі заяви і відповіли, що основи зовнішньої політики Росії формує президент. І що Кадиров може висинути свою кандидатуру на майбутніх виборах президента РФ.

"Хочу нагадати, що основу зовнішньої політики Російської Федерації формулює глава російської держави. І, на нашу загальну радість, главою російської держави, куди як суб'єкт входить Чеченська Республіка, є Володимир Володимирович Путін. Як і всі росіяни, Рамзан Кадиров може висунути свою кандидатуру на наступних президентських виборах. Це право закріплено в конституції у кожного громадянина Російської Федерації певного віку", - сказав прессекретар Путіна.

Раніше повідомляли, Рамзан Кадиров заявив про готовність "приєднати" Україну до Росії, якщо президент Володимир Зеленський продовжуватиме "антиросійську політику".

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