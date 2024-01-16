Скандальний кандидат у президенти США, який хотів домовлятися про "мир" із Путіним, знявся із виборів

Дональд Трамп вважав Рамасвамі "шахраєм", однак після того, як він зняв свою кандидатуру, його тон змінився.

Скандальний республіканець США, противник України Вівек Рамасвамі зняв свою кандидатуру із президентських виборів на користь Дональда Трампа.

Про це повідомляж Reuters.

Журналісти пишуть, що Рамасвамі, який народився в Огайо в родині іммігрантів з півдня Індії, став одним із сюрпризів республіканської гонки 2024 року.

Цікаво, що Трамп, виступаючи в Айові , назвавав його "шахраєм" і заявив, що голосування за Рамасвамі буде голосуванням за "іншу сторону".

Тим не менш, Рамасвамі підтримав Трампа, заявивши, що Трамп є кандидатом "Америка на першому місці", який матиме його повну підтримку.

"Я не можу стати наступним президентом", - сказав Рамасвамі своїм прихильникам у Де-Мойні.

У своїй переможній промові Трамп був більш м’яким щодо Рамасвамі. Він сказав: "Я також хочу привітати Вівека, тому що він виконав чудову роботу".

Що казав Вівек Рамасвамі про війну в Україні та Зеленського

Американський республіканець Вівек Рамасвамі є явним противником України. Під час своїх президентських виступів від відзначився скандальними заяви. Так, він назав Володимира Зеленського "нацистом" та закликав однопартійців не вірити, що між Україною і Росією йде "хоч якась боротьба добра й зла.

Також Рамасвамі виголошував, що у разі його перемоги США віддадуть РФ частину України та блокуватимуть вступ до НАТО. Він агрументував своє рішення тим, що це нібито припинить вогонь між двома країнами.

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