Скандальний роман: що відомо про подальшу долю наймолодшого єпископа Іспанії, який зрікся сану через жінку

Скандальний роман: що відомо про подальшу долю наймолодшого єпископа Іспанії, який зрікся сану через жінку

Йому віщували блискучу кар'єру - 12 років тому Хав’єр Новелл отримав сан і став наймолодшим єпископом країни.

Наймолодший єпископ Іспанії зрікся сану через жінку. Відомий консервативними та суворими поглядами католицький священник, якому заборонено одружуватися, вирішив покинути паству заради стосунків з обраницею. Психологинею та авторкою еротичних романів з сатанинськими мотивами.

Про те, що відомо про подальшу долю єпископа та що про скандальний роман каже його паства - 8 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Йому віщували блискучу кар'єру - 12 років тому Хав’єр Новелл отримав сан і став наймолодшим єпископом країни. У свої 40 до пастви ставився суворо, до того ж, дотримувався консервативних поглядів. Засуджував аборти й одностатеві стосунки, ще й підтримував відділення іспанського регіону Каталонія.

Так тривало, доки у 52 єпископ несподівано не заявив - бажає зректися сану. Іспанські ЗМІ наводять його слова: "Я закохався, і хочу зробити все правильно".

Керівництво церкви деталей не розкривало, лише зазначило - у відставку священник пішов "з особистих мотивів".

Новини світу: наймолодший єпископ Іспанії зрікся сану через жінку

Скандал спалахнув, коли стало відомо, хто ж обраниця Хав'єра. Їй 38-м, вона має двох дітей, і розлучена - що багато років поспіль викликало осуд у католицькій церкві - аж поки Папа Франциск не дозволив розлученим знову брати шлюб. Та головне - обраниця єпископа є авторкою еротичних романів, де йдеться як про секс, так і про релігію. Закохані своїх стосунків не коментують, а от думки парафіян розділилися - дехто підтримує панотця:

Це його життя, і він має повне право піти, коли захоче. Нікого не змушують робити те, що йому не подобається.

Кажуть, він закохався, і я думаю, у нього є всі права!

А от дехто критикує:

До пастви був суворим, а сам?

Критикуйте все, що хочете, але потім подавайте приклад!

Він висловлюється проти феміністок, проти абортів, і перше, що він робить - це щось неправильне.

Тут? Ніхто його не любив, ніхто.

Нині про долю єпископа відомо небагато - за повідомленнями іспанських ЗМІ, він шукає роботу - агрономом у районі Барселони.

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