Скандальний священник РПЦ закликав окупантів заряджати "гради" з молитвою

Ткачов цинічно заявив, що російська армія бомбить Україну "не тому, що хочеться, а тому що треба".

Скандальний священник РПЦ Андрій Ткачов, який втік з Києва до Москви після Революції Гідності, вкотре відзначився скандальною заявою, як і "личить" агітаторові-політруку в рясі.

Цього разу Ткачов закливав окупантів, які з обстрілюють мирні українські міста, як наприклад, сьогодні Запоріжжя, заряджати "гради" "з молитвою". Відео виступу скандального попа РПЦ з'явилося у Мережі.

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Ткачов цинічно заявив, що російська армія бомбить Україну "не тому, що хочеться, а тому що треба".

"Без молитви пакет "Градів" не заряджай. Кожну цю сигару засовуєш і кажеш: "Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй" І так далі, і так далі, і так далі", – сказав священник РПЦ.

На іншому відео Ткачов розмірковує, що "війна має свої таємні духовні причини". Він відкрито визнає, що одна із таких "причин" – це бажання підкорити собі іншу людину.

"Я хочу, щоб ти жив, так як я живу. Не хочеш – заставлю. А як ні, я тебе вб'ю", – визнав агітатор у рясі.

Хто такий Андрій Ткачов

Андрій Ткачов – пропагандист, скандальний священнослужитель РПЦ. Хоч сам він – уродженець Львова, і багато років жив і працював у Києві, він є затятим українофобом.

У Львові він служив в єдиному соборі УПЦ МП протягом 12 років. 2005 року перебрався до Києва. Під час Революції Гідності Ткачов прокликав мітингувальників.

2014-го він втік до Москви, де продовжив займатися антиукраїнською пропагандою. Наприклад, він вихваляв скандального главу Чечні Рамзана Кадирова за участь його посіпак у звірствах в Україні. Також Ткачов закликав росіян помирати в Україні, а не "під столом у блювотинні".

Нагадаємо, що Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що РПЦ відповідальна за війну в Україні.

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