Скандальному Ассанжу дозволили одружитися у британській в'язниці: що сталося

Його нареченою стане Стелла Моріс, яка є матір'ю двох дітей.

Засновник ресурсу WikiLeaks, що знаходиться в британській в'язниці Белмарш, скандальний журналіст Джуліан Ассанж отримав дозвіл одружитися зі своєю нареченою Стелле Моріс.

Про це повідомляє BBC.

Заява Ассанжа була розглянута начальником в'язниці у звичайному порядку.

Ув'язнені мають право подати заяву про одруження у в'язниці відповідно до закону про шлюб 1983 року. Якщо заяви задовольняються, вони повинні покрити всі витрати на одруження без допомоги платників податків.

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Раніше Стелла Моріс розповіла, що вона полягала у стосунках із Джуліаном Ассанжем з 2015 року і самостійно виховувала їх двох маленьких синів. Вона познайомилася з ним у 2011 році, коли приєдналася до його юридичної команди.

Ассанжа звинувачують у змові з колишнім аналітиком військової розвідки США Челсі Меннінгом та оприлюдненні секретних даних американського уряду про бойові дії союзних військ в Афганістані у 2010 році.

Його прихильники та організації, які виступають за свободу преси, розглядають Ассанжа як репортера-розслідувача, який виявив військові злочини.

Вашингтон висунув загалом 18 звинувачень, стверджуючи, що журналіст наразив на небезпеку життя американських інформаторів. Якщо Ассанжа визнають винним, він може бути засуджений до 175 років ув'язнення в США.

Британський суддя нещодавно відхилив запит США про екстрадицію Ассанжа для висунення звинувачення у шпигунстві через побоювання про його здоров'я.

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