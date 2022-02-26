Скандинави на пропустили літак голови Держдуми Росії - довелося облітати навколо

Пального до Москви ледь вистачило.

Швеція та Фінляндія закрили свій повітряний простір для літака, яким очільник російської Державної думи В’ячеслав Володін повертався із Нікарагуа та Куби до Москви. Раніше Держдума підтримала визнання самопроголошених “ЛДНР”, що стало приводом до розв’язання війни з Україною.

Про цей випадок повідомив сам голова російського парламенту у своєму Telegram-каналі, опублікувавши карту свого польоту.

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За його словами, через закрите небо над Швецією та Фінляндією спецборт із російською делегацією зробив вимушений гак, облетівши Скандинавський півострів з півночі. Політ тривав на 2,5 години довше, ніж планувалося, пального ледь вистачило.

“Маршрут був узгоджений наперед, але європейські країни відмовилися пускати наш борт. Сталося це, коли мали зайти в повітряний простір Швеції”, - написав Володін.

Через вторгнення до України європейські країни не лише запровадили санкції проти Росії, але й почали зупиняти видачу віз росіянам та закривати свій повітряний простір для російських літаків. Заборону для польотів наразі підтвердили Великобританія, Польща, Чехія, Болгарія, Естонія, Латвія, Литва та Румунія. Такий вигляд це має на карті.

Швеції та Фінляндії у переліку цих країн поки немає, але появу літака з російськими урядовцями в цих країнах, очевидно, вважали небажаною та ризикованою.

Нагадаємо, Велика Британія та Євросоюз майже одночасно включили до списків санкцій президента Росії Володимира Путіна і главу МЗС РФ Сергія Лаврова.

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