"Скандинавське досьє" Анкари готове: Туреччина висуває п’ять умов щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

На делегацію "чекає дуже жорсткий сеанс переговорів".

Дипломати Швеції та Фінляндії, країн, які подали офіційні заявки до НАТО, зустрінуться в Анкарі наступного понеділка, 23 травня.

Про це повідомляє видання Türkiye.

За інформацією джерела, Туреччина підготувала для двох країн "скандинавське досьє".

Тож, які п’ять умов для вступу до НАТО для Швеції та Фінляндії у Туреччини:

екстрадиція членів "терористичної Робочої партії Курдистану (РПК) та організації ФЕТО";

визнання "Сирійських сил національної самооборони (СНР) терористичною організацією";

припинення підтримки представників організації ФЕТО;

закриття структур, "пов'язаних із організаціями, які в Туреччині асоціюють із терористами";

надання "не обіцянок", а "відповідних гарантій".

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не підтримує заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО. Ердогану не подобається, що ці країни "відмовляються екстрадувати терористів" та запроваджували санкції проти Анкари.

Водночас адміністрація США переконана, що попри заяви Туреччини про небажання підтримати приєднання Швеції й Фінляндії до НАТО консенсус у цьому питанні буде знайдено.

Раніше в Європарламенті пригрозили Туреччині ізоляцією в НАТО у разі блокування вступу Фінляндії та Швеції. В НАТО вважають, що немає жодної зрозумілої причини, аби відкладати чи блокувати процес вступу до Північноатлантичного альянсу.

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