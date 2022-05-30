Скандували “смерть арабам”: багатотисячний “Марш прапорів” в Єрусалимі закінчився жорстокими сутичками (відео)

Понад 70 000 євреїв-ізраїльтян пройшли через мусульманський квартал Єрусалима, щоб відсвяткувати захоплення Ізраїлем у 1967 році своєї святині у східній частині міста.
У неділю, 29 травня, тисячі ізраїльтян пройшли маршем через Східний Єрусалим, розмахуючи державними прапорами та вигукуючи ксенофобські гасла проти арабів.
Про це повідомляє CNN.
Щороку цього дня в Ізраїлі відзначають перемогу в Шестиденній війні з коаліцією арабських держав, в результаті якої було встановлено контроль над Стіною плачу у східній частині священного для трьох релігій міста Єрусалима.
Учасниками цієї ходи здебільшого є націоналістично налаштовані ізраїльтяни. Вона супроводжується загостренням єврейсько-палестинського протистояння, яке виливається в сутички та масові безлади.
Цього разу все відбулося традиційно. Натовп, розмахуючи ізраїльськими прапорами, вирушив до Дамаських воріт - головного входу до мусульманського кварталу Старого міста Єрусалиму - танцюючи та скандуючи "хай живе Ізраїль" і "смерть арабам".
תושבים פלסטינים בשיח' ג'ראח יצאו בקריאה לעזרה עקב תקיפת בתים ורכבים מצד יהודים. במקום רואים שיש נוכחות משטרה , כמה זה אפקטיבי?.. pic.twitter.com/G5LdJeAH6Z— Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) May 29, 2022
Ізраїльська поліція в спорядженні для боротьби з безладами заблокувала навколишні вулиці, силоміць відсторонивши палестинських демонстрантів з маршруту.
За словами Палестинського товариства Червоного Півмісяця, в Єрусалимі від гумових куль, шумових гранат і перцевого газу отримали поранення 79 палестинців, а одного протестувальника застрелили.
צעיר יהודי נוסף נרגם באבנים על ידי ערבים בשייח גארח, כוחות הצלה מעניקים לו טיפול רפואי pic.twitter.com/yThIQo5eQ7— חיים גולדברג (@haim_goldberg) May 29, 2022
За даними агентства, 28 людей після зіткнень з ізраїльськими силами безпеки та ізраїльськими учасниками маршу госпіталізували.
Щонайменше 163 палестинці також отримали поранення на Західному березі. За даними Червоного Півмісяця, щонайменше 11 з цих поранень були спричинені бойовими кулями.
זירת ההתכתשות עוברת עכשיו לשייח ג’ראח. עימותים קשים בין יהודים לערבים ודיווחים על מספר פצועים משני הצדדים. pic.twitter.com/IWGar32JLA— סולימאן מסוודה سليمان مسودة (@SuleimanMas1) May 29, 2022
Понад 50 людей було заарештовано та затримано за причетність до інцидентів із заворушеннями та нападу на поліцейських, йдеться у повідомленні поліції Ізраїлю.
П'ятеро поліцейських отримали легкі поранення в різних інцидентах і потребували медичної допомоги. Понад 2000 поліцейських і волонтерів були розгорнуті для охорони правопорядку у всьому Єрусалимі.
Нагадаємо, у центрі міста Ельада, що за 25 км від Тель-Авіва, під час святкування Дня незалежності Ізраїлю стався теракт. Внаслідок теракту загинуло троє цивільних, ще четверо - отримали тяжкі поранення.
Читайте також: