Скарби Середнього царства: археологи відкрили унікальну гробницю поблизу Луксора

Гробниця датується періодом Середнього царства (1938–1630 рр. до н.е.) і є першим знайденим зразком цього часу

Археологи розкопали гробницю у Єгипті, в некрополі Південного Асасіфа на Західному березі Луксора. Гробниця датується періодом Середнього царства (1938–1630 рр. до н.е.) і є першим знайденим зразком цього часу в даному некрополі.

Про це повідомило видання Heritage Daily, з посиланням на Міністерство туризму та старожитностей Єгипту.

Всередині гробниці археологи виявили залишки трун із похованнями чоловіків, жінок і дітей, що свідчить про використання місця для кількох поколінь однієї родини під час 12-ї та початку 13-ї династії. Поховання були значною мірою пошкоджені повінню, яка знищила більшість дерев'яних трун і лляних тканин, що застосовувалися в муміфікації.

Прикраси з гробниці

Серед артефактів, знайдених у гробниці, є ювелірні прикраси, такі як намиста з напівдорогоцінного каміння, браслети, каблучки, а також глазурований синьо-зелений фарфор і розписаний камінь із зображеннями бегемотів, соколів і змій. Керівник Центрального відділу артефактів Верхнього Єгипту Мохамед Абдель-Баді виділив унікальні предмети, включно з рідкісною зелено-блакитною фаянсовою статуеткою, двома мідними дзеркалами та намистом з аметисту й агату.

Також читайте На острові Крит археологи розкопали священні ворота Арханеського палацу

Як зазначив Проєкт збереження Південного Асасіфа, це відкриття дозволяє глибше зрозуміти поховальні ритуали Середнього царства у фіванському некрополі й надає чудову колекцію ювелірних виробів, що збереглися на місці.

«Подальше дослідження поховань Середнього царства в некрополі Південного Асасіфа значно прискорить наші поточні дослідження впливу Середнього царства на мистецтво та похоронні ритуали Двадцять п’ятої династії», — наголосили науковці.

Нещодавно археологи виявили стародавнє місто, якому 4000 років. У стародавньому поселенні люди жили близько тисячі років.