Скаржилася на нестерпний біль у спині: у молодої матері двох дітей несподівано виявили смертельну хворобу

Спершу жінку запевняли, що в неї радикуліт.

У 28-річної Наташі Стейсі з Уельсу діагностували рідкісну форму раку після того, як протягом року вона страждала на болі у спині, які пояснювали спершу гострим радикулітом.

Про це пише Mirror.

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Восени цього року матір двох дітей страждала на біль у спині, але лікарі вважали , що її біль викликаний гострим радикулітом. З годом її біль став нестерпним і пацієнтка попросила лікарів провести додаткові тести.

МРТ-сканування виявило пухлину на її хребті, а також ураження мозку. Згодом пухлина була діагностована як "агресивна" форма онкології. Жінка перенесла операцію з видалення пухлини хребта і зараз проходить лікування в онкологічному центрі Клаттербридж в Мерсісайді.

"Ти ніколи не очікуєш почути цю новину в такому молодому віці, і я не думаю, що хтось із нас думав, що це буде результатом. Ми хочемо зробити це Різдво особливим", - каже сестра хворої і додає, - "Попереду буде важкий шлях, але вона найсильніша, найсміливіша і найрішучіша, красива жінка. Вона має вогонь у душі і є справжнім натхненням".

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