Скасовані рейси та понад 330 тисяч евакуйованих людей: на китайському узбережжі лютує тайфун "Чанту"

Шанхай уже майже добу заливає дощами.
На китайському узбережжі лютує тайфун "Чанту".
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 14 вересня.
Шанхай уже майже добу заливає дощами. В регіоні запровадили підвищений – помаранчевий рівень погодної небезпеки. З прибережних районів довелось евакуювати понад 330 тисяч людей.
Обидва шанхайські аеропорти скасували усі рейси. У місті зачинені туристичні об’єкти, а роботодавцям рекомендували на час негоди по можливості перейти на дистанційний режим роботи.
Нагадаємо, тим часом на американське узбережжя насувається шторм "Ніколаc" - cтихія загрожує штату Техас. У місті Г'юстон рятувальники на посиленому чергуванні. "Ніколас" вже сьогодні дістанеться материка – пориви вітру сягають 100 кілометрів за годину.