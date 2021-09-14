Скасовані рейси та понад 330 тисяч евакуйованих людей: на китайському узбережжі лютує тайфун "Чанту"

Скасовані рейси та понад 330 тисяч евакуйованих людей: на китайському узбережжі лютує тайфун "Чанту"

Шанхай уже майже добу заливає дощами.

На китайському узбережжі лютує тайфун "Чанту".

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 14 вересня.

Шанхай уже майже добу заливає дощами. В регіоні запровадили підвищений – помаранчевий рівень погодної небезпеки. З прибережних районів довелось евакуювати понад 330 тисяч людей.

Обидва шанхайські аеропорти скасували усі рейси. У місті зачинені туристичні об’єкти, а роботодавцям рекомендували на час негоди по можливості перейти на дистанційний режим роботи.

Нагадаємо, тим часом на американське узбережжя насувається шторм "Ніколаc" - cтихія загрожує штату Техас. У місті Г'юстон рятувальники на посиленому чергуванні. "Ніколас" вже сьогодні дістанеться материка – пориви вітру сягають 100 кілометрів за годину.

Новини світу: на китайському узбережжі лютує тайфун "Чанту"

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