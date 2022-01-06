Скасовуються міжнародні авіарейси: у Казахстані "застрягла" група українців

Українцям, які не змогли вилетіти з Казахстану, дипломати допомогли із пошуком місць для ночівлі.

У Казахстані, де від початку 2022 року тривають протести, застрягла група українців. Рейс до Києва планується, попередньо, 6 січня.

Про це повідомляє спікер МЗС України Олег Ніколенко.

Також читайте В Казахстані припинили роботу три аеропорти: звідки неможливо вилетіти

За даними українського МЗС, група наших співгромадян застрягла в Алмати через призупинення роботи аеропорту. Наразі, за іінформацією МЗС, аеропорт Нур-Султана працює в штатному режимі й сьогодні, 6 січня, планується рейс до Києва.

"Учора ввечері група українських громадян не змогла вилетіти рейсом Алмати-Київ через призупинення роботи аеропорту. Дипломати допомогли українцям із пошуком місць для ночівлі. Нині посольство з‘ясовує із адміністрацією аеропорту та авіакомпанією можливість здійснення зазначеного рейсу, підтримує зв‘язок із пасажирами", - написа він.

Зазначається, що голова МЗС Дмитро Кулеба доручив дипломатам зосередитись на захисті інтересів українських громадян у Казахстані. Утім, ситуація ускладнюється введенням надзвичайного стану в країні, нестабільною роботою мобільного зв’язку та Інтернету. Крім того, в країні, охопленій протестами, частково обмежено рух регіонального пасажирського транспорту, суттєво затримуються або скасовуються міжнародні авіарейси.

Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.