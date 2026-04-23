Скасування санкцій проти російської нафти: у США виправдовуються «проханням низки країн»

Скот Бессент / © Associated Press

Реклама

У Міністерстві фінансів США ухвалили рішення продовжити дію винятків з нафтових санкцій щодо Росії та Ірану після звернень низки країн.

Про це під час слухань у Сенаті повідомив очільник відомства Скотт Бессент.

За його словами, таке рішення стало реакцією на зростання світових цін на енергоносії, а також на запити держав, які найбільше постраждали через блокування Ормузької протоки.

Реклама

Під час слухань сенатор Кріс Кунс виступив із критикою цього кроку. Він наголосив, що послаблення санкцій дозволяє Росії отримувати значні доходи, які можуть спрямовуватися на фінансування війни та підтримку Ірану.

У відповідь Бессент визнав, що Росія справді отримала додаткові прибутки, однак підкреслив — альтернативою могло стати різке зростання цін на нафту.

«Без цього рішення ціни на нафту могли б досягти 150 доларів за барель замість приблизно 100», — наголосив Бессент.

Міністр пояснив, що такий сценарій негативно вплинув би на світову економіку та споживачів, зокрема у США.

Реклама

Він також додав, що до американської сторони звернулися представники понад десяти енергетично вразливих країн. Саме ці звернення, за його словами, стали визначальними при ухваленні рішення про продовження винятків.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати знову поновили генеральну ліцензію на купівлю російської нафти, відвантаженої на судна до 17 квітня.

Ми раніше інформували, що демократи в Сенаті Сполучених Штатів розкритикували адміністрацію президента Дональда Трампа через послаблення санкцій щодо нафти РФ.