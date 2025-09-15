Скасування санкцій проти "Белавіа" — це загроза для України: експерт розповів про таємний план росіян

США знімають санкції / © Associated Press

Реклама

Скасування американських санкцій з білоруської авіакомпанії «Белавіа» може надати Мінську доступ до комплектуючих для літаків західного виробництва, що, ймовірно, дозволить Білорусі ремонтувати власні судна та частково постачати запчастини російським авіаперевізникам.

Про це військовий експерт, фахівець з РЕБ Анатолій Храпчинський сказав в ефірі «Українського радіо».

Він уточнив, що станом на зараз Мінфін США не публікував офіційних повідомлень про скасування санкцій, введених у 2021 році. Однак, якщо це станеться, головне питання полягатиме не стільки в юридичній площині, скільки в доступі до дефіцитних комплектуючих. Наразі і Росія, і Білорусь змушені купувати старі літаки як «донорів» для ремонту своїх авіапарків.

Реклама

За словами Храпчинського, важливо врахувати кілька аспектів. Передусім, які саме санкції будуть зняті, чи торкнуться вони лише «Белавіа», а також, чи дозволять ремонтному підприємству Belavia Technics отримувати сертифікати.

«Якщо відбудеться повне зняття санкцій, то що Білорусь почне активно отримувати комплектуючі для своїх шістьох Boeing і, можливо, почне постачати певну кількість комплектуючих для російських літаків Boeing або тих же Embraer», — зазначив він.

Також залишається невідомим, чи стануть білоруси «шлюзом» для росіян.

Експерт попереджає, що зняття санкцій може перетворити Білорусь на канал для постачання запчастин для російського авіафлоту, який значною мірою складається з літаків західного виробництва.

Реклама

Храпчинський припустив, що санкції можуть зняти з обмеженнями, наприклад, з дозволом на постачання комплектуючих лише для певних літаків «Белавіа» з метою їх обслуговування.

Експерт додав, що навіть у разі зняття санкцій США, європейські обмеження все ще діятимуть. Це означає, що «Белавіа» не зможе здійснювати польоти в Європу. Питання також полягає в тому, як світова спільнота відреагує на такий крок: чи буде це контролюватися, чи світ «подивиться на це крізь пальці».

Нагадаємо, США скасували санкції з білоруської авіакомпанії "Белавіа", згідно із наказом Дональда Трампа.