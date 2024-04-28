Скасування маршу "Безсмертний полк" в РФ: британська розвідка пояснила, з чим це пов'язано

Паради до 9 Травня в п’яти регіонах Росії скасували через міркування безпеки.

В Росії скасували марш “Безсмертний полк”, який мав відбутися 9 травня. Під час маршу члени сім’ї зазвичай демонстрували фотографії загиблих ветеранів Другої світової війни. Натомість з 1 по 11 травня Кремль вирішив розміщувати в автомобілях і громадських місцях портрети.

Про це повідомили в британській розвідці.

Паради до 9 Травня в п’яти регіонах Росії скасували через міркування безпеки. До них відносяться Брянськ, Псков, Рязань, Курськ і Бєлгород.

“Всі перераховані регіони знаходяться на заході Росії, тому вони, ймовірно, вразливі до ударів українських безпілотних літальних апаратів. Напередодні минулорічного параду до “Дня Перемоги” по Кремлю було завдано удару безпілотником”, - розповіли в розвідці.

Там також додали, що РФ другий рік поспіль скасовує марш “Безсмертного полку”.

“Цього року інавгурація президента Путіна передує “Дню Перемоги” і відбудеться 7 травня. Можливість протестів і невдоволення війною в Україні також, ймовірно, вплинула на розрахунок російського керівництва”, - додали у британській розвідці.

Нагадаємо, що ЗМІ опублікували мирний договір між Україною та РФ, узгоджений на початку 2022 року.

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