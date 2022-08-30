Сказали "у***увати в Україну" і погрожували: у Польщі між кур'єром і поліцейськими стався конфлікт

У Варшаві кур'єр посперечався з поліцейськими через паркування – ті, за його словами, загрожували йому розправою та сказали "у***увати в Україну".

Поліцейських, які погрожували чоловіку, який є українцем, і сказали йому "у***увати в Україну", знайшли. Розпочато дисциплінарне провадження.

Про це повідомляє Warszawa.wyborcza.pl.

Інцидент стався увечері 26 серпня. За словами кур'єра він приїхав забирати замовлену піцу із закладу, де працює. Не знайшовши місця для паркування, він залишив авто на аварійці збоку дороги. Коли він забрав замовлення та повернувся до своєї машини, кур'єр побачив двох поліцейських.

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Між ними зав'язалася суперечка, під час якої співробітники поліції нібито почали загрожувати хлопцеві фізичною розправою і сказали йому, щоб він, якщо в Польщі йому щось не подобається, “у***ував до України". Молодик записав конфлікт на відео та оприлюднив його.

"Вони заявили, що я отримаю дуже великий штраф, тому що моя машина припаркована так уже більше години, – розповідає хлопець. – Я відповів, що вона стоїть тут не більше 20 хвилин і що я можу підтвердити це через програму – там показано час, коли я приїхав на замовлення".

Зрештою поліцейські виписали штраф 250 злотих (1 948 грн), хоча спочатку заявляли про 600 злотих штрафу.

Як повідомили у варшавській поліції, правоохоронні органи вже ознайомились із цим відео. Вдалося підтвердити, що його було знято у Варшаві, на території Śródmieścia. Співробітники, які потрапили до кадру, встановлені, проти них порушено дисциплінарне провадження.

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