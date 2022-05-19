“Скажемо - ні": Ердоган наполягає на блокуванні членства Швеції та Фінляндії в НАТО

“Скажемо - ні": Ердоган наполягає на блокуванні членства Швеції та Фінляндії в НАТО

Туреччина виступає проти членства обох скандинавських країн в Альянсі через їхню позицію щодо "Робітничої партії Курдистану".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не змінив своєї думки щодо членства Швеції та Фінляндії в НАТО і має намір блокувати вступ цих країн до Альянсу.

Про це він заявив під час зустрічі з молоддю у четвер, 19 травня, передає Sky News.

"Ми рішуче продовжуватимемо нашу політику. Ми сказали союзникам, що скажемо "ні" членству Фінляндії та Швеції в НАТО", - заявив Ердоган.

За словами Ердогана, Туреччина виступає проти членства Швеції більшою мірою, і Фінляндії - меншою, через їхню позицію щодо учасників і прихильників "Робітничої партії Курдистану" (РПК), яких турецька влада називає “терористами”.

Конфлікт із "Робітничою партією Курдистану", яка вимагає незалежної держави для народу курдів, у Туреччині триває вже кілька десятиліть. Близько 30 млн курдів проживають на території чотирьох країн: Туреччини, Ірану, Іраку та Сирії.

У 1984 році протистояння турецької влади та курдських повстанців переросло у збройний конфлікт. Він із перервами триває й зараз. Відтоді загинули десятки тисяч людей.

РПК визнана терористичною організацією не лише в Туреччині, але й у США, у більшості європейських країн та на рівні Євросоюзу.

Схвалення Туреччиною заявки Фінляндії та Швеції на вступ до Альянсу має вирішальне значення, оскільки НАТО ухвалює рішення на основі консенсусу. Кожна із 30 країн-членів має право накласти вето на заявку на членство іншої країни.

Окрім турецького лідера, президент Хорватії Зоран Міланович також заявив, що його країна блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, 19 травня президент США Джо Байден заявив, що попри позицію Хорватії та Туреччини, підтримує вступ Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу.

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