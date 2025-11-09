ТСН у соціальних мережах

Скелет одного з останніх динозаврів у світі виставили на продаж: яка сума

Скам’янілість була виявлена 2022 року в геологічному утворенні Hell Creek у Південній Дакоті.

Анастасія Павленко
Скелет динозавра

Скелет динозавра / © Associated Press

Скам’янілість динозавра на ім’я Спайк, один з останніх представників виду Caenagnathid, виставлена на продаж за стартовою ціною £3 мільйони на аукціоні Christie’s. Аукціон відбудеться 11 грудня.

Про це пише The telegraph.

Спайк пролежав у землі щонайменше 66 мільйонів років, і його рештки були ретельно зібрані та відновлені. Він складається приблизно зі 100 кісток, що є надзвичайною рідкістю для цього виду, адже зазвичай знаходять лише окремі фрагменти, як-от частину дзьоба чи одну кінцівку.

Його зовнішній вигляд, за словами експертів, був досить вражаючим: великий гребінь на голові, довгі ноги, схожі на ноги казуара, гострі кігті на передніх кінцівках і щелепи, пристосовані для захоплення здобичі. Ймовірно, він був вкритий пір’ям, що підтверджують сліди на кістках зап’ястя, які нагадують сліди від пір’яних стрижнів.

Аукціон Christie’s очікує великий інтерес з боку колекціонерів динозаврів з усього світу. Хоча стартова ціна становить від £3 до £5 мільйонів, остаточна сума може бути значно вищою, враховуючи зростаючий попит на викопні рештки. Минулого листопада пара алозаврів — дорослий і молодий — була продана за суму, що перевищила очікувані £8 мільйонів.

Нагадаємо, на висоті 3000 метрів виявили скелет одного з найдавніших динозаврів у світі. Динозавра назвали Huayracursor jaguensis. Його останки збереглися дуже добре.

