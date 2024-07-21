Скелет стегозавра продали за рекордні $44 мільйони: хто його купив

Кен Гріффін придбав на аукціоні Sothebyʼs майже повний скелет стегозавра за рекордні $44,6 мільйона.

Про це пише The Wall Street Journal.

Скелету стегозавра на прізвисько Апекс близько 150 мільйонів років. Палеонтолог Джейсон Купер виявив його останки 2022 року в штаті Колорадо. Це найповніший скелет стегозавра з коли-небудь знайдених — збереглося 254 кістки з приблизно 319.

Зріст Апекса 3,4 м, а довжина від носа до хвоста — 8,2 м. Початково скелет оцінили в $6 мільйонів, адже приблизно за таку суму 2021 року продали в Парижі скелет трицератопса на прізвисько Великий Джон.

За даними Sothebyʼs, скелет належав дорослому динозавру — щоправда невідомо, самці чи самцеві. Кістки мають ознаки ревматоїдного артриту, тобто Апекс дожив до похилого віку. Його кістки добре збереглися.

Коментуючи покупку, Гріффін сказав, що планує передати скелет американському музею.

"Апекс народився в Америці, в Америці він і залишиться", — сказав мільярдер.

Нагадаємо, вчені повідомили про те, що вони виявили новий вид тиранозавра, який був названий Tyrannosaurus mcraeensis. Це також був величезний 12-метровий динозавр, який важив 10 тонн і мав велику пащу, наповнену великою кількістю зубів.

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