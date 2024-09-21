Скелет у шафі: мила літня жінка 20 років приховувала страшну таємницю

Чоловік вирішив відремонтувати будинок, щоб зробити сюрприз матері, але натомість відправив її на лаву підсудних.

"Скелет у шафі" – це не завжди ідіоматичний вираз. Іноді це може бути моторошною реальністю, що приховується десятиліттями. Саме така страшна знахідка чекала на 29-річного британця Леслі Харві в будинку його матері.

Цю шокувальну історію розповів DailyStar.

Леслі Харві хотів зробити добру справу, відремонтувавши будинок своєї мами в Північному Уельсі, поки вона перебувала в лікарні, але те, що він виявив, розкрило темну таємницю, яку вона приховувала 20 років.

Відкривши шафу вгорі сходів, він з жахом виявив муміфіковані людські останки. Раптом його мила 65-річна матуся Сара Джейн Харві стала підозрюваною у вбивстві, оскільки її будинок виявився місцем злочину.

Сам Леслі вже давно жив окремо від матері з дружиною та маленьким сином, але його дитинство пройшло саме у будинку матері. Чоловік згадував, що завжди хотів дізнатися, що знаходиться всередині величезної шафи на сходовій клітці під дахом. Але шафа завжди була замкнена, а його мати розповідала, що там зберігаються забуті речі колишніх орендарів, яким Сара Джейн здавала кімнати під час Другої світової війни.

У травні 1960 року Леслі нарешті залишився в будинку один і подумав, що треба викинути стару шафу разом із мотлохом, який там зберігається. Коли чоловік зламав замок і відчинив дверцята, він побачив зморщену людську ступню під товстим шаром павутиння та пилу. Відкинувши зітлілу ковдру, він побачив муміфіковане тіло в нічній сорочці, складене навпіл.

Надалі судмедексперти зазначили, що умови в шафі були ідеальними для муміфікації тіла завдяки тому, що нагорі був вентиляційний отвір і шафа продувалася протягами.

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Місис Харві, яку спочатку допитували у лікарні, розповіла, що знайдений труп – це її колишня квартирантка Френсіс Еліс Найт. Ще до початку війни місис Найт, якій тоді було близько 60 років, винайняла кімнату в будинку Харві після розлучення з чоловіком-стоматологом. За умовами розлучення чоловік виплачував їй щотижневе утримання у розмірі 2 фунти стерлінгів.

Місис Найт відрізнялася слабким здоров'ям і часто скаржилася на біль у м'язах. За словами місис Харві, однієї особливо поганої ночі 1940 року вона пішла приготувати квартирантці чашку чаю, але, повернувшись, знайшла місис Найт мертвою.

Замість повідомити владу про смерть жінки, вона перенесла тіло до шафи й закрила його на довгих 20 років. Своїм сусідам місис Харві сказала, що квартирантка переїхала до будинку для людей похилого віку.

Як виявилося, чоловік місис Найт ще багато років продовжував виплачувати утримання своїй колишній дружині, а місис Харві справно отримувала його поштою. За цей час жінка обманним шляхом отримала понад дві тисячі фунтів стерлінгів.

Після огляду муміфікованого тіла судмедексперти встановили, що жінка була задушена: на її шиї була зав'язана панчоха, а на шиї збереглася специфічна борозна. Тому поліція звинуватила місис Харві у вбивстві з метою отримання грошей жертви.

У суді місис Харві стверджувала, що її квартирантка страждала на сильну застуду, а для лікування хворого горла, що "загальновідомо", потрібно обмотувати панчоху навколо шиї. Адвокати наполягали, що звинувачення не надало "переконливих доказів" того, що місис Найт була задушена панчохою.

У результаті місис Харві була виправдана у справі про вбивство, але визнана винною в отриманні грошей обманним шляхом і засуджена до 15 місяців ув'язнення. Після звільнення вона вирушила жити до будинку для людей похилого віку і незабаром померла від раку. Проте історія про скелет у шафі на цьому не закінчилася.

Як виявилося, нерухомість "з темним минулим" у 1990-х роках викупила Трейсі Джонс і здала будинок в оренду своєму братові. Однак коли чоловік дізнався, які секрети зберігала колишня господиня, він просто втік з дому.

Згодом нова господиня почала жити в будинку зі своєю родиною. За її словами, на той час "будинок з мумією" був дуже популярним, і до них часто приїжджали туристи на один день.

Дочка Трейсі Келлі, яка досі живе у цьому будинку, розповіла журналістам, що в будинку мешкає привид місис Найт.

"Іноді чути, як вона йде сходами, вона досить важко ступає. У будинку пропадають речі, а іноді їй подобається грати з вашим феном та електроприладами", — розповіла дівчина.

Досі ніхто точно не знає, як померла місис Найт і чи справді її незаспокоєний дух не може покинути цей старий будинок. Але й через 65 років після виявлення скелета у шафі місис Харві, про нього продовжують говорити.

Нагадаємо, у Великій Британії жителі місць, де раніше фіксували паранормальні явища, почали повідомляти, що останні кілька років перестали стикатися з привидами. Це викликало занепокоєння експертів. Фахівці кажуть, що привидів можна "перезарядити".

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