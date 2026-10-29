Скеля обвалилася просто на людей: що відомо про трагедію в Туреччині (відео)

Обвал скелі в Каппадокії / © АР

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29 жовтня у Туреччині, в регіоні Каппадокія, біля входу до Музею просто неба в Гьореме обвалилася одна з відомих перибадж — скель, які є символом регіону. Внаслідок трагедії загинуло двоє людей, ще одного постраждалого госпіталізували. На місці продовжують працювати рятувальники.

Про це повідомляє Hürriyet Daily News із посиланням на губернатора провінції Невшехір Хюсеїна Кьока.

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Обвал скелі в Каппадокії: що сталося біля музею в Гьореме

Як повідомляє Hürriyet Daily News, обвал стався біля входу до Музею просто неба в Гьореме. Після повідомлення про надзвичайну подію на місце прибули поліція, жандармерія, медики та фахівці Управління з ліквідації наслідків стихійних лих Туреччини.

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За даними видання, рятувальники почали розбирати завали та перевіряти, чи не залишилися під уламками люди.

«Сьогодні о 15:15 стався зсув ґрунту, спричинений надмірними опадами. Через падіння скелі, спричинене зсувом ґрунту в містечку Гьореме центрального району Невшехіра, наразі ми, на жаль, дісталися тіл двох наших громадян», — заявив губернатор Хюсеїн Кьок.

За його словами, ще одного постраждалого доправили до лікарні, де йому надають екстрену допомогу.

На місці трагедії створили оперативний штаб. Як пише турецьке медіа, пошуково-рятувальні роботи тривають: фахівці розбирають уламки та обстежують територію.

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«Наша держава продовжує роботу на місці події з усіма своїми можливостями, усіма транспортними засобами, обладнанням і персоналом», — заявив губернатор.

© AP

Чому обвалилася скеля у Каппадокії

Як повідомляє Hürriyet Daily News із посиланням на губернатора Невшехіра Хюсеїна Кьока, обвалу передував зсув ґрунту після сильних опадів.

«Сьогодні о 15:15 стався зсув ґрунту, спричинений надмірними опадами. Через падіння скелі, спричинене зсувом ґрунту, ми, на жаль, дісталися тіл двох наших громадян», — заявив посадовець.

Як зазначає видання, перибаджі, які часто називають «казковими димарями» — характерні для Каппадокії скельні утворення, сформовані з вулканічних порід. Їхній вигляд протягом тривалого часу змінювався під впливом природних процесів.

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За даними медіа, вода та волога є серед чинників, які можуть спричиняти поступове руйнування таких утворень. Вода потрапляє у тріщини та сприяє ерозії породи.

Подібні обвали скельних утворень у Каппадокії фіксували й раніше, однак тоді вони не призводили до людських жертв.

Як повідомляло турецьке агентство İHA, у грудні 2024 року одна з перибадж обвалилася в містечку Учхісар у провінції Невшехір. За даними медіа, перед цим у регіоні випав сніг, після якого туфова порода ослабла.

Скеля обвалилася вночі з гучним гуркотом, а великі уламки розлетілися навколо. Оскільки поблизу в цей момент не було людей та автомобілів, минулося без постраждалих і матеріальних збитків.

Ще один подібний випадок стався у вересні 2025-го вже в Гьореме. Як писало Türkiye Today, частина перибаджі обвалилася, а уламки скелі розсипалися навколо. На місце прибули фахівці AFAD, жандармерія і представники адміністрації Каппадокії. Постраждалих тоді також не було.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв про потужні зливи, які спричинили масштабні підтоплення у Стамбулі. Вулиці міста опинилися під водою, були затоплені автомобілі та будівлі, а близько 200 людей довелося евакуювати. Внаслідок негоди загинуло двоє людей.

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