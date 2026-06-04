НАТО / © Unsplash

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Низка союзників планують посилити протиповітряну оборону на східному фланзі НАТО після падіння російського безпілотника на житловий будинок у румунському місті Галац.

Про це повідомила очільниця МЗС Румунії Оана Цою, пише Reuters.

За її словами, цей інцидент прискорить зусилля, які вже здійснюються разом з НАТО для посилення систем спостереження та реагування, зосереджені на радарах, винищувачах і технологіях протидії безпілотникам.

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Як зазначила Цою, підкріплення може включати додаткові ресурси країн-союзників, зокрема літаки, залучені до місій НАТО з патрулювання повітряного простору, а також розширення радіолокаційного покриття для відстеження дронів, що летять на низькій висоті.

«Існує загальне розуміння того, що нам потрібно зміцнити східний фланг, і не лише в Румунії. Це тема, яку ми обговорюємо з країнами Балтії та всіма країнами на східному фланзі», — зазначила вона.

У Румунії російський дрон влучив у багатоповерхівку — що відомо

У ніч проти п’ятниці, 29 травня, в Румунії безпілотник впав на дах багатоквартирного житлового будинку в місті Галац. У Міністерстві оборони Румунії заявили, що йдеться про російський безпілотник. Внаслідок вибуху та пожежі постраждали двоє людей, близько 70 мешканців евакуювали.

Після виявлення повітряної цілі о 01:19 румунські військові підняли з авіабази Фетешть два винищувачі F-16. Підтримку операції забезпечував вертоліт IAR 330 SOCAT.

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За даними Міноборони Румунії, пілоти протягом усієї місії мали дозвіл на ураження цілі. Румунські військові не знищили російський дрон, який залетів до повітряного простору країни, оскільки в армії в цьому питанні «дуже суворі обмеження».

Румунія також повідомила держави-члени ЄС, союзників по НАТО і генерального секретаря Альянсу про обставини падіння російського дрона і звернулася з проханням вжити заходів «для прискорення передавання Румунії можливостей боротьби з безпілотниками».

Водночас це не перший випадок, коли наслідки російських атак відчуваються на румунській території.

25 квітня у Галаці виявили уламки безпілотників із вибухівкою після чергової атаки РФ поблизу кордону з Румунією.

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Тоді постраждали кілька об’єктів, а румунське МЗС викликало російського посла для надання пояснень.

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