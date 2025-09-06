Схуднення за гроші: як працює незвичайний челендж у Китаї

Ваги / © Unsplash

Китайська компанія викликала широке обговорення в мережі, запропонувавши бонус у розмірі одного мільйона юанів (близько $140,000) для заохочення працівників до схуднення. Один зі співробітників отримав 20 000 юанів (приблизно $2,800) після того, як за 90 днів скинув понад 18 кг.

Про це пише видання SCMP.

12 серпня технічна компанія Arashi Vision Inc., більш відома як Insta360, оголосила про свій щорічний «Мільйон юанів за схуднення». Мета ініціативи — мотивувати співробітників вести здоровий спосіб життя через регулярні фізичні вправи та збалансоване харчування.

Правила прості: усі працівники можуть реєструватися, а за кожні 0,5 кг втраченої ваги учасники отримують винагороду у розмірі 500 юанів (приблизно $70).

Цього року 23-річна працівниця Xie Yaqi втратила 20 кг за три місяці, отримавши грошовий приз у розмірі 20 000 юанів ($2,800) та титул «Чемпіон зі схуднення». Xie розповіла, що залишалася дисциплінованою протягом всього виклику, ретельно контролювала харчування та займалася фізичними вправами по 1,5 години щодня.

«Я вважаю, що це найкращий час у моєму житті стати кращою версією себе. Це не лише про красу — це про здоров’я», — зазначила Xie. Вона навіть поділилася з колегами «методом схуднення Цін Хао», який раніше допоміг китайському актору Цін Хао скинути 10 кг за 15 днів. Метод передбачає: перший день — лише соєве молоко, другий день — кукурудза, третій день — фрукти, а далі — чергування білків і овочів.

З 2022 року компанія провела сім раундів цього челенджу, роздавши майже 2 мільйони юанів ($280,000) у вигляді призів. Торік 99 співробітників взяли участь, спільно скинувши 950 кг та розділивши один мільйон юанів грошових винагород.

Представник компанії зазначив: «Через цей виклик ми прагнемо пропагувати здоровий спосіб життя та заохочувати наших працівників дбати про власне благополуччя поза роботою. Це слугує позитивною мотивацією, щоб вони з новою енергією ставилися до життя та роботи».

Цікаво, що челендж має й «штрафну клаузу»: учасники, які набирають вагу назад, мають сплатити штраф у 800 юанів за кожні 0,5 кг, які повернулися. На цей час ніхто ще не потрапив під штраф.

Ініціатива компанії збігається із національним проєктом Китаю. У червні 2024 року країна запустила «Рік контролю ваги» — трирічний план (2024–2026), очолюваний Національною комісією охорони здоров’я та 16 іншими відомствами, мета якого — пропагувати науковий підхід до фізичної активності та стримувати зростання рівня надмірної ваги й ожиріння.

Багато користувачів мережі позитивно відреагували на ініціативу компанії. Один із коментаторів запитав: «Які вимоги до роботи там? Я б працював і вижив тільки на воді, якщо треба!» Інший жартував: «Я б довів компанію до банкрутства. Я б бігав по 10 км щодня».

