Схилив підлітка до самогубства в прямому ефірі: у Німеччині судитимуть маніяка

У Німеччині заарештували маніака, якого звинувачують у доведенні до самогубства онлайн

21-річному чоловіку в Німеччині висунули сотні кримінальних обвинувачень, зокрема у доведенні до самогубства 13-річного американського підлітка, яке сталося під час прямої трансляції в Інтернеті. За версією слідства, зловмисник заманював дітей з усього світу до садистської онлайн-мережі, де здійснював над ними сексуальне насильство та спонукав завдавати собі шкоди.

Про це пише The Guardian.

Мережа «764» та 204 звинувачення

Обвинувачений — 21-річний громадянин Німеччини іранського походження. Серед сотень обвинувачень, висунутих проти нього — скоєння одного вбивства та п’яти замахів на вбивство у ролі «непрямого виконавця», що означає схиляння жертв до летальних дій.

За даними слідства, підозрюваний, який використовував псевдонім «Білий Тигр» (White Tiger), був частиною віртуальної мережі насильників та маніпуляторів, відомої як «764». Його звинувачують у тому, що він маніпулював понад 30 дітьми з різних країн, здійснюючи онлайн сексуальне насильство та експлуатацію.

За матеріалами кримінальної справи, обвинувачений скоював злочини з січня 2021 року, коли йому було лише 16 років, по вересень 2023 року. Найтяжче звинувачення стосується 13-річного хлопчика зі США, якого «Білий Тигр» нібито довів до самогубства у 2022 році. Ба більше, трансляція самогубства велася у прямому ефірі.

Метод «Білого Тигра» та запізніла реакція влади

Слідство встановило, що «Білий Тигр» знаходив вразливих дітей та підлітків у онлайн-чатах чи іграх, встановлював із ними емоційний зв’язок (грумінг), а потім експлуатував, змушуючи створювати контент сексуального характеру та завдавати собі шкоди на камеру. На момент арешту в червні цього року слідство вже ідентифікувало вісім жертв «Білого Тигра» віком від 11 до 15 років із Німеччини, Великої Британії, Канади та США.

Ця справа викликала багато питань щодо того, чи могли німецькі правоохоронні органи запобігти цим злочинам, якби діяли швидше. Журналістам стало відомо, що Національний центр зниклих та експлуатованих дітей (NCMEC) зі США ще у 2021 році попередив німецьку владу про онлайн-маніака, який відомий у Мережі під ніком «Білий Тигр».

NCMEC надав німецькій поліції детальний 40-сторінковий документ із розшифровками чатів з платформи Discord, де «Білий Тигр» вимагав фотографії від двох дівчаток, закликав їх до самоушкодження та підштовхував до самогубства.

«Поліція тоді допитала підозрюваного, але його заарештували лише цього року», — зауважує видання.

Під час арешту поліція вилучила в обвинуваченого холодну зброю — ножі, кастети та кийок — а також комп’ютери та жорсткі диски, які зараз досліджують криміналісти. Зважаючи на надзвичайно чутливий характер злочинів, прокуратура Гамбурга не розголошує деталей скоєних злочинів та подробиць слідства.

