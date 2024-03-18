Скільки атак по російських НПЗ завдали дрони від початку року і які наслідки – The Insider

Наступними цілями для атак можуть стати Рязань і Самара.

В Росії від початку 2024 року безпілотники вже 15 разів атакували 13 нафтопереробних заводів у дев'яти регіонах країни.

Про це повідомляє видання The Insider у своїй публікації та телеграм-каналі.

Від початку року було уражено вже 13 російських НПЗ.

"Атаки далеко не безневинні. У разі вдалого влучання НПЗ може вийти з ладу на тривалий час, а санкції ускладнюють ремонт. Якщо одночасно стануть три південні нафтопереробні заводи, то можливі серйозні перебої з постачанням палива для фронту", – йдеться в публікації.

За підрахунками The Insider, загальна встановлена потужність атакованих заводів – 178 млн т на рік, але значні пошкодження отримали лише вісім НПЗ сукупною встановленою потужністю 83 млн т на рік.

"Якщо ж враховувати лише достовірно пошкоджені установки первинної переробки нафти, то кампанія повітряних ударів торкнулася поки що лише 46 млн т на рік потужностей переробки, що відповідає 14% від усієї потужності НПЗ та 17% від переробленої у 2023 році нафти", – йдеться в повідомленні видання.

Співрозмовник видання у нафтовій галузі заявив, що враховуючи певні фактори, наступними цілями для атак можуть стати Рязань і Самара.

"По-перше, вони потенційно досяжні. А по-друге, саме відіграють важливу роль у постачанні для армії", – сказав співрозмовник.

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"Рязанська нафтопереробна компанія", що належить "Роснефти", є третім у країні та найбільшому Центральному федеральному окрузі НПЗ. За рік один цей завод здатний покрити потреби армії та виготовити 3,6 млн т бензину, 4,5 млн т дизпалива і 1,2 млн т авіапального.

Видання зазначає, що неподалік від Самари розташовані Куйбишевський (7 млн т), Новокуйбишевський (8,3 млн т) і Сизранський (8,5 млн т) НПЗ тієї ж "Роснефти".

"Але навіть якщо зупиняться заводи на півдні Росії, країна знайде паливо для армії, сходяться на думці опитані експерти, "у армії палива не буде, тільки якщо підірвуть усі НПЗ у Росії", інакше "хоч із Сибіру, але привезуть", – йдеться в публікації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дрони за останній час успішно атакували вже 12 НПЗ на території Росії. Видання "ЕнергоБізнес" опублікувало мапу уражених заводів.

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