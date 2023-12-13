Скільки біженців з України назавжди залишаться за кордоном – прогноз МВФ

МВФ назвав кількість біженців, які не повернуться до України.

Близько 2 млн біженців з України назавжди залишаться за кордоном після закінчення війни з Росією.

Про це повідомляє Міжнародний валютний фонд.

"Ми припускаємо, що війна триватиме до 2024 року. Нам потрібні певні базові витрати для заохочення повернення мігрантів. Для повернення мігрантів до України потрібен час. Таким чином, ми очікуємо лише невелику чисту притоку наступного 2024 року", - зазначив представник МВФ.

Так, за прогнозом МВФ, до кінця прогнозованого періоду (до 2027 року) "відбудеться чистий негативний відтік 2 млн осіб відносно довоєнного сценарію".

Нагадаємо, Ірландія планує суттєво зменшити виплати українцям – подробиці.

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