Скільки біженців з України зареєстровано в Європі: в ООН порахували

Кількість біженців з України, зареєстрованих для тимчасового захисту в Європі станом на 31 січня 2023 року, становить 4 мільйони 823,33 тисячі.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За підрахунками УВКБ ООН, найбільше українських біженців зі статусом тимчасового захисту, як і раніше, в Польщі – 1 млн 563,39 тисячі, за два місяці їхня кількість збільшилася на 55,5 тисячі.

Зазначається, що кількість українських біженців зі статусом тимчасового захисту в Європі до кінця січня 2023 року перевищила 4,95 млн людей, однак пізніше дані щодо Німеччини були оновлені за два місяці, згідно з якими зафіксували зниження кількості українців у країні з таким статусом більш ніж на 140 тисяч – до 881,4 тисячі.

На третьому місці — Чехія, де кількість зареєстрованих для тимчасового захисту біженців з України зросла від кінця листопада на 22,7 тисячі – до 485,1 тисячі.

На четвертому місці Італія – 169,31 тисячі (приріст на 5,1 тисячі). Далі йде Іспанія – 161,01 тисячі (зростання на 6,5 тисячі).

Велика Британія – 158,8 тисячі (зростання на 12,6 тисячі) та Болгарія — 151,71 тисячі (зростання на 5,7 тисячі).

Понад 100 тисяч українців зареєструвалися для тимчасового захисту у Франції, Румунії та Словаччині: відповідно 118,99 тисячі (дані на 21 жовтня), 110,9 тисячі (зростання на 33 тисячі) та 107, 00 тисячі (зростання на 5,8 тисячі).

В Австрії зареєстровано 92,44 тисячі українських біженців (зростання на 5,5 тисячі), Нідерландах – 85,21 тисячі (зростання на 6 тисяч), Швейцарії – 78,89 тисячі (зростання на 9,3 тисячі), Литві – 73,61 тисячі (зростання на 3 тисячі)

Також українські біженці зареєстровані в Ірландії – 72,58 тисячі (зростання на 8,3 тисячі), Бельгії – 64,41 тисячі (зростання на 4,9 тисячі), Португалії – 57,11 тисячі (зростання на 4, 2 тисячі) та Швеції – 51,23 тисячі (зростання на 2,8 тисячі).

У Фінляндії зареєстровано 49,29 тисячі українських біженців (зростання на 5,5 тисячі), Латвії – 45,3 тисячі (зростання на 2,5 тисячі), Естонії – 42, 83 тисячі (зростання на 4,1 тисячі), Норвегії – 38,58 тисячі (зростання на 6,5 тисячі), Данії – 37,69 тисячі (зростання на 2,7 тисячі) та Угорщині – 33,63 тисячі (зростання на 1,3 тисячі).

Кількість українських біженців зі статусом тимчасового захисту у Греції становить 20,96 тисячі (зростання на тисячу), на Кіпрі – 20,6 тисячі (зростання на 2,3 тисячі), у Хорватії – 20,49 тисячі (зростання на 1,4 тисячі).

У Словенії зареєстровані 8,66 тисячі українських біженців, Чорногорії – 7,92 тисячі, Ісландії – 2,24 тисячі, на Мальті – 1,54 тисячі, у Сербії та Косово – 1,23 тисячі та Ліхтенштейні – 0,54 тисячі.

Нагадаємо, опитування Gremi Personal показало, що у половини українських біженців після вимушеного переїзду до Польщі рівень життя значно покращився.

Утім, у Польщі 58% українців винаймають житло за власний кошт. За кошти польської держави живуть лише 5% українських біженців.

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