Скільки бойової авіації зроблено в РФ 2024 року: експерт шокував цифрою

Авіабудівна галузь у військово-промисловому комплексі РФ працює, і на сьогодні існує виробництво таких бойових літаків, як Су-57, Су-35, Су-34 і навчально-бойового Як-130.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Винищувачі Су-30 переважно проходять ремонт і модернізацію, так само як і МіГ-29, а ось МіГ-35 можна сміливо вважати мертвим проектом, похованим монополією «сухарів», так само як і саме виробництво "мікоянівців", - зазначив він.

За його словами, протягом 2022 року ПКС РФ отримали 29 нових і модернізованих літаків, наступного року вдалося ідентифікувати отримання російською армією 26 нових бойових машин. Таким чином, у період повномасштабної війни щорічно ПКС РФ отримували щонайменше 30 бойових і УБ літаків. За шість місяців 2024 року російські війська отримали приблизно 10 нових бойових та УБ літаків.

"З урахуванням можливостей ВПК Росії, не виключено, що в другій половині 2024 року у війська буде передано від двох до трьох партій Су-34 і Су-35, по два літаки в кожній. Тобто, загальна кількість переданих у 2024 році Су-34 і Су-35 становитиме 8-10 бортів кожного типу, що відповідає можливостям виробництва російського ВПК останніх років - не більше ніж ескадрильї на рік. Загалом навчально-бойові літаки Як-130 можуть бути поставлені ще однією партією - дві одиниці, що складе в річному вираженні чотири борти", - підкреслив він.

Коваленко додав, що таким чином 2024 року російська авіація отримає від 22 до 28 нових літаків усіх типів.

"Виробництво тактичної авіації в Росії як було, так і є, але на дрібносерійному рівні. Ці обсяги не дозволяють Росії повністю компенсувати ті втрати авіації, яких вона зазнає в зоні бойових дій в Україні. Російський військово-промисловий комплекс так і не зміг за минулі кілька років вийти на новий показник виробництва бойових літаків, наростити його або розширити номенклатуру", - підсумував експерт.

Нагадаємо, у вівторок, 23 липня, ЗСУ на Донеччині збили черговий Су-25.

Українські військові на Донеччині збили черговий Су-25

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