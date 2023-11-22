Скільки часу потрібно РФ для відновлення повної боєздатності: президент Чехії назвав терміни

За його словами, весь блок НАТО сприймає Росію як найбільшу загрозу в Європі.

На відновлення повної боєздатності Росії під від п'яти до семи років, але це залежатиме від результатів війни проти України.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел за результатами зустрічі голів держав Вишеградської групи (V4), передає видання Ceske Noviny.

Президенти країн V4 на зустрічі у Празі. Зліва направо: президент Польщі Анджей Дуда, президентка Словаччини Зузана Чапутова, президентка Угорщини Каталін Новак, президент Чехії Петр Павел / Фото: Петр Павел / Тwitter

За поточними розрахунками, Росії знадобиться не менше п'яти-семи років для відновлення боєздатності, сказав Павел, відповідаючи на запитання про потенційну загрозу для НАТО.

"З іншого боку, в розрахунку є багато змінних, які можуть змінити ситуацію. Це дійсно залежатиме від того, яким буде результат конфлікту в Україні", – констатував президент Чехії.

За його словами, весь блок НАТО сприймає Росію як найбільшу загрозу в Європі. Європейські країни готуються до можливого "конфлікту високої інтенсивності" на континенті, збільшуют витрати на оборону та тренування армій, додав Павел.

Також чеський президент запевнив, що підтримка України є важливою для безпеки країн V4 і відповідає їхнім національним інтересам.

Водночас Павел визнав, що підходи країн Вишеградської групи до деяких питань щодо України можуть відрізнятися, але загалом "не було висловлено діаметрально протилежних поглядів".

Нагадаємо, що до Вишеградської групи входять Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина. Об'єднання було створене 15 лютого 1991 року.

Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що Захід гальмує постачання зброї, необхідної для успіху на фронті в Україні.

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