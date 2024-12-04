Скільки часу протримається британська армія під час великої війни: міністр ошелешив прогнозом

Британський міністр наголосив, що його країні важливо мати велику кількість резервістів.

Британський міністр у справах ветеранів Алістер Карнс вважає, що армія Великої Британії буде знищена через "шість місяців або рік" у разі такої великої війни, яка триває в Україні.

Про це він сказав у середу, 4 грудня, в коментарі аналітичному центру Royal United Services Institute, передає Politico.

За його словами, російська армія втрачає щодня у воєнному конфлікті близько 1500 солдатів вбитими або пораненими.

"У масштабній війні — не обмеженому втручанні, а схожій на українську — наша армія, наприклад, за нинішнім рівнем втрат протрималася — як частина ширшої багатонаціональної коаліції — від шести місяців до року", — сказав Карнс.

Британський міністр наголосив, що його країні важливо мати велику кількість резервістів, які можуть стати "критично важливими за таких обставин".

"Без них ми не можемо створювати масу, ми не можемо виконувати безліч оборонних завдань… Це не означає, що нам потрібна більша армія, але це означає, що потрібно швидко генерувати глибину та масу у разі кризи", — одав він.

У виданні зазначають, що наразі британська сухопутна армія є найменшою за чисельністю від 1700-х років, хоча заступник начальника штабу британської оборони Роб Магован наполягав минулого місяця, що "якби британську армію попросили битися сьогодні ввечері, вона би билася".

Нагадаємо, депутати французького парламенту від п’яти різних політичних груп закликають відправити до України військових інструкторів.

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