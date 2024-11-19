Скільки чоловіків з України офіційно працюють у Польщі: цифри вражають

До повномасштабного вторгнення у Польщі працювало трохи більше пів мільйона українців.

У Польщі станом на кінець вересня 2024 року офіційно працює понад 406 тисяч чоловіків з України. Загалом у цій країні станом на кінець вересня 2024 року працевлаштовані майже 780 тисяч українців.

Про це пише польське видання wprost.pl з посиланням на дані польської Установи соціального страхування (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

"Серед мільйона застрахованих іноземців понад три чверті - громадяни України. За даними ZUS, на кінець вересня цього року було зареєстровано 779,3 тис. застрахованих осіб з України. І в цьому випадку тенденція зростає, адже на початку року їх було 755 тис. осіб, а в 2022 році - 746 тис. До початку війни в Україні в Польщі працювало трохи більше півмільйона українців", - пишуть польські ЗМІ.

Найбільше українців працює в Мазовецькому воєводстві (188,1 тис.). Мазовія є явним лідером у цьому відношенні, випереджаючи Нижньосілезьке та Великопольське воєводства (92,7 та 89,5 тис.).

З майже 780 тисяч українців, які працюють у Польщі, 406,5 тисяч - чоловіки і 372,7 тисяч - жінки. Найчастіше в Польщі працюють люди у віці 30-44 років.

Працювати в Польщі може громадянин України, який проживає легально і має дійсний дозвіл на проживання або прибув до цієї країни в період з 24 лютого 2022 року у зв'язку з військовими діями.

Раніше повідомлялось, що чоловікам, які перебувають за кордоном, обмежать видачу прав. Вони не зможуть отримати посвідчення водія, якщо не виконали вимогу про оновлення своїх військово-облікових даних.

Нагадаємо, польські фермери анонсували блокування кордону.

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