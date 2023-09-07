Скільки чоловіків з України виїхало до Польщі під час війни і уникають мобілізації: цифра вражає

Скільки з цих чоловіків виїхали з України за фальшивими документами, полякам не відомо.

До Польщі після 24 лютого виїхало 80 000 чоловіків з України призовного віку. У сусідній країні не знають, скільки з них втекло за фальшивими документами, щоб уникнути мобілізації.

Про це пише польське видання Rzeczpospolita.

Згідно з даними Головного управління прикордонної служби Польщі, 80 000 українських чоловіків призовного віку в'їхали до Польщі після 24.02.2022 року і більше не перетинали кордону з Україною.

"Одна людина могла перетинати кордон до кількох сотень разів. Але якщо відняти від цієї кількості виїзд, то вийде, що вона в'їхала до Польщі, а потім виїхала. Але якщо відняти виїзди від в'їздів, то в Польщі залишається близько 80 000 українців, які потенційно можуть підлягати мобілізації в країні. Скільки з них насправді відповідають умовам звільнення від мобілізації? Невідомо", - сказала речниця Прикордонної служби Польщі, лейтенантка Анна Міхальська.

Нагадаємо, одна з країн Європи заявила, що "ніколи не видасть" чоловіків з України, які втекли від мобілізації.

Читайте також: