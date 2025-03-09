Скільки для США коштує захоплення Трампа грою у гольф: сума вражає

Із 48 днів, які минули від дня інавгурації, президент США 13 днів провів за грою у гольф.

Цього року регулярна гра в гольф президента США Дональда Трампа уже коштувала бюджету приблизно 18,2 млн доларів. Витрати враховують переліт до Флориди та охорону.

Про це повідомило видання Huffington Post з посиланням на власні підрахунки.

Після інавгурації президента США минуло 48 днів, з яких 13 він провів за грою у гольф.

У 2019 році Рахункова палата підрахувала, що кожна поїздка до приватної резиденції Трампа Мар-а-Лаго у Флориді, де розташовані його улюблені поля для гри в гольф, коштувала бюджету США 3,3 млн. доларів.

Трамп разом із оточенням прилітають на Air Force One (борті № 1), автомобілі для його кортежу прилітають транспортними літаками C-17.

Поруч із маєтком перебувають поліцейські катери з кулеметами, а трохи далі від берега стоїть судно берегової охорони.

Додаткові витрати включають охорону правопорядку і собак, які шукають вибухівку.

Під час свого першого терміну Дональд Трамп його поїздки для гри в гольф коштували платникам податків у США 151,5 мільйона доларів.

Нагадаємо, 15 вересня 2024 року у Флориді на Дональда Трампа було скоєно другий замах. Сталася стрілянина поблизу поля для гольфу.

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