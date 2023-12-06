Скільки коштів залишилося на військову допомогу Україні: у Пентагоні назвали точну суму

Без додаткового фінансування Міноборони США не зможе підтримувати нинішній рівень допомоги, наголосили у Пентагоні.
У Міноборони США повідомили, що на військову допомогу Україні залишилося близько 5,9 мільярда доларів.
Про це сказав речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу 5 грудня, передає Радіо Свобода.
"На даний момент у нас є приблизно 4,8 мільярда доларів відновлених президентських повноважень на скорочення Presidential Drawdown Authority і 1,1 мільярда доларів наявних ресурсів для поповнення американських запасів", - повідомив він.
Райдер наголосив, що без додаткового фінансування Міноборони США не зможе підтримувати той рівень допомоги Україні, який є зараз.
"Ця ситуація підкреслює важливість подальшої підтримки України з боку Конгресу у вирішальний момент її кампанії із захисту своєї свободи та протистояння російській агресії", - наголосив він.
Нагадаємо, за даними Politico, яке посилається на радника президента України Володимира Зеленського, пише, що коштів від США для України вистачить лише до кінця грудня.
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