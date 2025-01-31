Скільки коштує оренда житла у Берліні: порівняння з цінами Києва

Зазначається, що вартість орендованого житла у Берліні на 135,6% вища, ніж у Києві.

Найбільше українських біженців знайшли тимчасовий прихисток у Німеччині – за попередніми даними на осінь 2024 року там налічувалося близько 1,2 млн наших громадян.

Скільки коштує оренда житла у столиці Німеччини Берліні, передає "РБК-Україна".

За інформацією видання, після початку повномасштабної війни у Берліні знайшли прихисток понад 64 тисячі українських біженців. Чимало з них уже відмовилися від соціального житла і самостійно орендують квартири.

Зазначається, що вартість орендованого житла на 135,6% вища, ніж у Києві.

Що відмінного між умовами оренди у Києві

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Умови відрізняються від тих, до яких звикли українці, що орендують житло. На відміну від більшості українських орендодавців, квартири у Берліні переважно здають пустими, лише на кухні є меблі. Тому орендарям здебільшого доводиться купувати меблі, а потім забирати їх з собою у разі виїзду, що спричиняє додаткові незручності.

При оренді здебільшого укладають договір, а також залишають завдаток за три місяці (в Україні переважно – оплата за перший і останній місяць проживання). У документі фіксують суму оплати і період, протягом якого у власника немає права її підвищувати.

Оренда квартир у Берліні коштує

однокімнатної - 800-1200 євро на місяць на околицях (34-52 тис. грн), 1200-1500 євро у центрі (52-65 тис. грн);

двокімнатної – 1000-1500 євро на місяць на околицях (43-65 тис. грн), 1500-2500 євро у центрі (65-87 тис. грн);

трикімнатної – 1200-2000 євро на місяць на околицях (52-87 тис. грн), 1700-3000 євро у центрі (74-130 тис. грн).

У виданні зауважують, що ринок житла в Берліні останніми роками став менш доступним через високий попит та обмежену кількість житлового фонду.

Що таке "холодна" і "гаряча" оренда

"Холодна" оренда у Берліні не включає комунальні послуги, які орендар оплачує окремо. "Гаряча" оренда відповідно покриває усю вартість комунальних.

Ціни на комуналку

За інформацією видання, жителі Берліна сплачують на комунальні послуги 309 євро (13,5 тис. грн) у квартирі площею 85 кв. м. Оплата інтернету наразі становить близько 40 євро (1744 грн).

Раніше повідомлялося, що у Німеччині закликали вислати українських біженців з країни.

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