Скільки коштує побачення в різних містах світу: Київ – серед найдешевших

Українська столиця належить до десятки найдешевших міст, у яких побачення коштує до 60 дол. (1680 грн).

Дослідники підрахували, скільки доводиться витрачати на побачення у 56 столицях і великих містах світу.

Про це повідомили аналітики Picodi.com.

Для рейтингу дослідники взяли умовне побачення, що складається з вечері в ресторані на двох, пляшки вина і двох квитків у кіно.

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Найбільше на таке побачення витрачають жителі Цюріха, Осло і Гельсінкі – від 184 до 226 дол. (5 152 та 6 328 грн відповідно).

Найдешевше таке побачення обійдеться в Боготі і Стамбулі – 48 і 44 дол. (1 344 та 1 232 грн відповідно).

Щодо Києва, то там квитки в кіно і вечеря з вином на двох в середньому обійдеться в 56 дол. (1 568 грн). Таким чином столиця України посідає сьоме місце в рейтингу. Схожі ціни в Мінську, Нурсултані і Ханої. Водночас у Варшаві побачення коштуватиме 71 дол. (1 988 грн).

Рейтинг цін на побачення у різних містах світу / Фото www.picodi.com/ua

У рейтингу врахували ціни в ресторанах середнього цінового сегмента за вечерю з трьох страв і пляшкою вина, а також ціни стандартних квитків у мережевих кінотеатрах на вечірній сеанс 2D в період від п’ятниці до неділі.

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