Скільки коштують зачіска і макіяж президентки Бундестагу та хто за це платить — BILD

За інформацією адміністрації Бундестагу у відповідь на запит депутата від партії “Альтернатива для Німеччини” Стефана Бранднера, тільки 2022 року на “гримерів, косметологів та/або візажистів” для президентки Бундестагу було витрачено 13 270 євро — понад 1000 євро на місяць.

Про це пише BILD.

У поточному році за ці послуги вже сплачено 11 970 євро. Водночас за перші кілька місяців після вступу на посаду (наприкінці жовтня 2021 року) на зовнішній вигляд Бербель Бас було витрачено всього 457 євро.

До її приходу на посаду витрати за цими напрямками становили у 2017-2020 роках 0 євро.

Будучи президенткою Бундестагу, Бас заробляє майже 20 тисяч євро на місяць. Крім того, у неї є неоподатковувана виплата в розмірі 4000 євро і фіксована виплата в розмірі 1000 євро.

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